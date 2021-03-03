Прокурор Москвы предостерег сахарные компании от картельного сговора

Чтобы предотвратить необоснованное повышение цен на сахар, прокурор города Москвы Денис Попов вынес предостережения руководителям двух компаний. В их действиях усмотрены признаки нарушений. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова. Она пояснила, что по требованию прокуратуры Федеральная антимонопольная служба России провела внеплановую проверку деятельности ряда крупных хозяйствующих субъектов.

По результатам проверки были выявлены нарушения закона "О защите конкуренции. Речь идет о заключении двумя конкурирующими компаниями антиконкуретного соглашения с другими юрлицами и координации продаж с предпринимателями. Все это, по мнению прокуратуры и ФАС, может привести к установлению или поддержанию высоких цен на социально значимый продовольственный товар - сахар.

В надзорном ведомстве также напомнили, что соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, по установлению или поддержанию цен, а также отказу от заключения договоров с определенными продавцами или покупателями, признаются картелем и запрещены на территории Российской Федерации. За нарушение антимонопольного законодательства предусмотрена административная и уголовная ответственность.