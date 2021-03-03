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03.03.2021 14:19
Рубрика: Экономика

Прокурор Москвы предостерег сахарные компании от картельного сговора

Текст: Иван Егоров

Чтобы предотвратить необоснованное повышение цен на сахар, прокурор города Москвы Денис Попов вынес предостережения руководителям двух компаний. В их действиях усмотрены признаки нарушений. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова. Она пояснила, что по требованию прокуратуры Федеральная антимонопольная служба России провела внеплановую проверку деятельности ряда крупных хозяйствующих субъектов.

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
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По результатам проверки были выявлены нарушения закона "О защите конкуренции. Речь идет о заключении двумя конкурирующими компаниями антиконкуретного соглашения с другими юрлицами и координации продаж с предпринимателями. Все это, по мнению прокуратуры и ФАС, может привести к установлению или поддержанию высоких цен на социально значимый продовольственный товар - сахар.

В надзорном ведомстве также напомнили, что соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, по установлению или поддержанию цен, а также отказу от заключения договоров с определенными продавцами или покупателями, признаются картелем и запрещены на территории Российской Федерации. За нарушение антимонопольного законодательства предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Экономика Товары и цены Происшествия Правосудие Следствие Москва Прокуратура Москвы Правительство ФАС Цены на продукты

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