Прошлый год мог стать рекордным по числу выданных патентов на изобретения, если бы не пандемия, уверены в Роспатенте.

Однако самые светлые идеи все равно были реализованы, сообщил глава федеральной службы Григорий Ивлиев. Сотрудники его ведомства составили рейтинг самых интересных устройств, материалов и решений 2020 года.

1. Что: Полиантигенная вакцина для профилактики и вспомогательного лечения туберкулеза.

Кто: ФГБУ "НИЦ имени Гамалеи"

Почему: Эта вакцина против туберкулеза - первая в мире, способная одновременно сформировать иммунитет к заболеванию и вылечить тех, кто уже заразился. До сих пор никто не смог добиться такого комбинированного действия.

2. Что: Система автоматического управления траекторным движением транспортного средства с функцией курсовой устойчивости.

Кто: ФГУП "НАМИ".

Почему: Созданная система устраняет отклонения в движении автомобиля от траектории. Способна самостоятельно компенсировать "рысканье" машины, причем отличает самопроизвольные маневры от тех, которые заданы водителем поворотом руля.

3. Что: Способ получения полупроводниковой пленки на основе органо-неорганических комплексных галогенидов с перовскитоподобной структурой.

Кто: МГУ.

Почему: Создан новый класс солнечных элементов. В отличие от существующих солнечных батарей на основе кремния, их толщина - всего 300-500 нм. Могут быть нанесены на поверхность из любого материала и любой формы, причем сделать это можно без излишнего вреда для экологии.

4. Что: Способ получения нефтяного игольчатого кокса.

Кто: АО "Газпромнефть - Омский НПЗ".

Почему: Найден способ получения игольчатого кокса - материала, необходимого в том числе для производства батарей электромобилей. Особенно важно, что для его использования подходит отечественное сырье. Тем самым снимается зависимость от импорта.

5. Что: Система и способ обнаружения интеллектуальных ботов и защиты от них.

Кто: ООО "Группа АйБи".

Почему: Это изобретение помогает защищать сайты и банковские системы от атак вредоносных ботов, маскирующихся под живых людей. За полгода использования в пяти российских банках система смогла предотвратить хищения на 320 млн рублей.

За полгода система смогла предотвратить попытки хищения на 320 млн рублей в пяти российских банках

6. Что: Способ получения модифицированного диенсодержащего (cо)полимера.

Кто: ПАО "СИБУР Холдинг".

Почему: Эта технология позволяет получать добавки, предотвращающие воспламенение и самостоятельное горение строительных материалов. Утеплитель с такими добавками не только спасает от пожаров, но и полностью безопасен для человека и окружающей среды.

7. Что: Низкопрофильная широкополосная магнитоэлектрическая структура.

Кто: Фонд перспективных исследований (от имени Российской Федерации).

Почему: Изобретена антенна малой высоты профиля, способная работать с широкой полосой частот и малой взаимосвязью между излучателями. В ее конструкции используются отечественные дискретные радиоэлементы.

8. Что: Способ интраоперационного обнаружения и распознавания нейроваскулярных структур в объеме биологической ткани.

Кто: Шкарубо А.Н., Сафонова Л.П., Орлова В.Г.

Почему: Эта разработка авторского коллектива позволяет контролировать действия хирурга при внутричерепной операции. Лазерный луч непрерывно сканирует ткани, при опасном сближении инструмента с нервами или сосудами врач получит предупреждающий сигнал, и ошибка, которая может стоить жизни пациенту, будет исключена.

9. Что: Набор для выявления антигенов возбудителей инфекционных заболеваний в формате дот-иммуноанализа "у постели больного".

Кто: ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора.

Почему: Изобретение позволяет выявить вирус за одну стадию анализа. Частицы золота, соединенные с маркерами возбудителей инфекций, повышают достоверность исследования в четыре раза.

10. Что: Способ пассивного определения координат источников гидроакустического излучения.

Кто: АО "Концерн "Океанприбор".

Почему: Изобретение позволяет повысить точность определения местонахождения источника звукового сигнала в Мировом океане. При этом удалось значительно уменьшить искажения от различных помех без использования сложных средств измерения и значительных технических ресурсов.