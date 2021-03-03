Новости

Соцсети удалили 451 материал с призывами к суициду 23:27
Белый дом приостановил передачу земли индейцев крупной сырьевой компании 23:23
Слуцкий: Санкции США направлены на сдерживание ОПК и науки России 23:05
ВОЗ сообщила о росте заболеваемости коронавирусом в Европе 22:56
Директор ФБР дал показания в сенате об осаде Капитолия 6 января 22:50
Метро продлят на 20 километров от МКАД 22:37
В Калифорнии 15 человек погибли в крупной автомобильной катастрофе 22:25
Саркози намерен обратиться в ЕСПЧ в связи с вынесенным ему приговором 22:10
Правящая партия Германии выступила за облегчение визового режима с Россией 22:01
Лукашенко предложил использовать белорусские базы для российских ВВС 21:57
В Британии оштрафовали женщин, красивших волосы на парковке во время локдауна 21:45
Бастрыкин поручил проверить опасные для детей ролики в соцсетях 21:37
Постпред РФ в ЕС: Санкции загоняют наши отношения с ЕС загоняют в тупик 21:33
В Москве ухудшится погода: похолодает, пойдет снег и усилится ветер 21:26
Февраль: убытки нашего кино составили 156 млн рублей 21:23
Австрия ведет переговоры с Россией о покупке и производстве "Спутник V" 21:15
Евгений Пригожин предложил полмиллиона долларов за поимку Ходорковского 21:09
Опубликовано видео банды из Подольска, заставлявшей бомжей попрошайничать 21:08
Власти Москвы предупредили родителей школьников об опасных роликах TikTok 20:59
РФС может уволить монтажера за подмену картинки матча "Динамо" - "Спартак" 20:57
В Австрии после вакцинации препаратом Pfizer-BioNTech скончался 41 человек 20:52
Под Тверью завели дело о пожаре в интернате с двумя погибшими 20:46
Россияне чаще других пользователей сталкиваются со шпионским ПО 20:29
Бизнесмен Пригожин объяснил, почему его преследует ФБР 20:24
Новый Mitsubishi Pajero Sport для РФ представлен официально, названы цены 20:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
02.03.2021 23:20
Рубрика: Общество

Топ-10 лучших изобретений 2020 года по версии Роспатента

Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Неделя № 45(8396)
Прошлый год мог стать рекордным по числу выданных патентов на изобретения, если бы не пандемия, уверены в Роспатенте.
Вакцины стали главными изобретениями 2020 года. Фото: Rasulovs / istock Вакцины стали главными изобретениями 2020 года. Фото: Rasulovs / istock
Вакцины стали главными изобретениями 2020 года. Фото: Rasulovs / istock

Однако самые светлые идеи все равно были реализованы, сообщил глава федеральной службы Григорий Ивлиев. Сотрудники его ведомства составили рейтинг самых интересных устройств, материалов и решений 2020 года.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Эксперт рассказала о планах по вакцинации детей от коронавируса

1. Что: Полиантигенная вакцина для профилактики и вспомогательного лечения туберкулеза.

Кто: ФГБУ "НИЦ имени Гамалеи"

Почему: Эта вакцина против туберкулеза - первая в мире, способная одновременно сформировать иммунитет к заболеванию и вылечить тех, кто уже заразился. До сих пор никто не смог добиться такого комбинированного действия.

2. Что: Система автоматического управления траекторным движением транспортного средства с функцией курсовой устойчивости.

Кто: ФГУП "НАМИ".

Почему: Созданная система устраняет отклонения в движении автомобиля от траектории. Способна самостоятельно компенсировать "рысканье" машины, причем отличает самопроизвольные маневры от тех, которые заданы водителем поворотом руля.

3. Что: Способ получения полупроводниковой пленки на основе органо-неорганических комплексных галогенидов с перовскитоподобной структурой.

Кто: МГУ.

Почему: Создан новый класс солнечных элементов. В отличие от существующих солнечных батарей на основе кремния, их толщина - всего 300-500 нм. Могут быть нанесены на поверхность из любого материала и любой формы, причем сделать это можно без излишнего вреда для экологии.

4. Что: Способ получения нефтяного игольчатого кокса.

Кто: АО "Газпромнефть - Омский НПЗ".

Почему: Найден способ получения игольчатого кокса - материала, необходимого в том числе для производства батарей электромобилей. Особенно важно, что для его использования подходит отечественное сырье. Тем самым снимается зависимость от импорта.

5. Что: Система и способ обнаружения интеллектуальных ботов и защиты от них.

Кто: ООО "Группа АйБи".

Почему: Это изобретение помогает защищать сайты и банковские системы от атак вредоносных ботов, маскирующихся под живых людей. За полгода использования в пяти российских банках система смогла предотвратить хищения на 320 млн рублей.

За полгода система смогла предотвратить попытки хищения на 320 млн рублей в пяти российских банках

6. Что: Способ получения модифицированного диенсодержащего (cо)полимера.

Кто: ПАО "СИБУР Холдинг".

Почему: Эта технология позволяет получать добавки, предотвращающие воспламенение и самостоятельное горение строительных материалов. Утеплитель с такими добавками не только спасает от пожаров, но и полностью безопасен для человека и окружающей среды.

7. Что: Низкопрофильная широкополосная магнитоэлектрическая структура.

Кто: Фонд перспективных исследований (от имени Российской Федерации).

Почему: Изобретена антенна малой высоты профиля, способная работать с широкой полосой частот и малой взаимосвязью между излучателями. В ее конструкции используются отечественные дискретные радиоэлементы.

8. Что: Способ интраоперационного обнаружения и распознавания нейроваскулярных структур в объеме биологической ткани.

Кто: Шкарубо А.Н., Сафонова Л.П., Орлова В.Г.

Почему: Эта разработка авторского коллектива позволяет контролировать действия хирурга при внутричерепной операции. Лазерный луч непрерывно сканирует ткани, при опасном сближении инструмента с нервами или сосудами врач получит предупреждающий сигнал, и ошибка, которая может стоить жизни пациенту, будет исключена.

9. Что: Набор для выявления антигенов возбудителей инфекционных заболеваний в формате дот-иммуноанализа "у постели больного".

Кто: ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора.

Фото: iStock
Представители научных школ ПФО обсудили, как монетизировать открытия

Почему: Изобретение позволяет выявить вирус за одну стадию анализа. Частицы золота, соединенные с маркерами возбудителей инфекций, повышают достоверность исследования в четыре раза.

10. Что: Способ пассивного определения координат источников гидроакустического излучения.

Кто: АО "Концерн "Океанприбор".

Почему: Изобретение позволяет повысить точность определения местонахождения источника звукового сигнала в Мировом океане. При этом удалось значительно уменьшить искажения от различных помех без использования сложных средств измерения и значительных технических ресурсов.

Общество Наука

Главное сегодня

Путин дал поручения по развитию угольной отрасли. Главное
Бастрыкин поручил проверить опасные для детей ролики в соцсетях
Опубликованы проекты расписания ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году
Рогозин: Украденные на Байконуре детали являются собственностью Казахстана
В Совфеде отреагировали на новые санкции Евросоюза
Врач рассказала о правилах подготовки к вакцинации от COVID-19
Синоптики предсказали холодный март