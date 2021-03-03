Однако самые светлые идеи все равно были реализованы, сообщил глава федеральной службы Григорий Ивлиев. Сотрудники его ведомства составили рейтинг самых интересных устройств, материалов и решений 2020 года.
1. Что: Полиантигенная вакцина для профилактики и вспомогательного лечения туберкулеза.
Кто: ФГБУ "НИЦ имени Гамалеи"
Почему: Эта вакцина против туберкулеза - первая в мире, способная одновременно сформировать иммунитет к заболеванию и вылечить тех, кто уже заразился. До сих пор никто не смог добиться такого комбинированного действия.
2. Что: Система автоматического управления траекторным движением транспортного средства с функцией курсовой устойчивости.
Кто: ФГУП "НАМИ".
Почему: Созданная система устраняет отклонения в движении автомобиля от траектории. Способна самостоятельно компенсировать "рысканье" машины, причем отличает самопроизвольные маневры от тех, которые заданы водителем поворотом руля.
3. Что: Способ получения полупроводниковой пленки на основе органо-неорганических комплексных галогенидов с перовскитоподобной структурой.
Кто: МГУ.
Почему: Создан новый класс солнечных элементов. В отличие от существующих солнечных батарей на основе кремния, их толщина - всего 300-500 нм. Могут быть нанесены на поверхность из любого материала и любой формы, причем сделать это можно без излишнего вреда для экологии.
4. Что: Способ получения нефтяного игольчатого кокса.
Кто: АО "Газпромнефть - Омский НПЗ".
Почему: Найден способ получения игольчатого кокса - материала, необходимого в том числе для производства батарей электромобилей. Особенно важно, что для его использования подходит отечественное сырье. Тем самым снимается зависимость от импорта.
5. Что: Система и способ обнаружения интеллектуальных ботов и защиты от них.
Кто: ООО "Группа АйБи".
Почему: Это изобретение помогает защищать сайты и банковские системы от атак вредоносных ботов, маскирующихся под живых людей. За полгода использования в пяти российских банках система смогла предотвратить хищения на 320 млн рублей.
6. Что: Способ получения модифицированного диенсодержащего (cо)полимера.
Кто: ПАО "СИБУР Холдинг".
Почему: Эта технология позволяет получать добавки, предотвращающие воспламенение и самостоятельное горение строительных материалов. Утеплитель с такими добавками не только спасает от пожаров, но и полностью безопасен для человека и окружающей среды.
7. Что: Низкопрофильная широкополосная магнитоэлектрическая структура.
Кто: Фонд перспективных исследований (от имени Российской Федерации).
Почему: Изобретена антенна малой высоты профиля, способная работать с широкой полосой частот и малой взаимосвязью между излучателями. В ее конструкции используются отечественные дискретные радиоэлементы.
8. Что: Способ интраоперационного обнаружения и распознавания нейроваскулярных структур в объеме биологической ткани.
Кто: Шкарубо А.Н., Сафонова Л.П., Орлова В.Г.
Почему: Эта разработка авторского коллектива позволяет контролировать действия хирурга при внутричерепной операции. Лазерный луч непрерывно сканирует ткани, при опасном сближении инструмента с нервами или сосудами врач получит предупреждающий сигнал, и ошибка, которая может стоить жизни пациенту, будет исключена.
9. Что: Набор для выявления антигенов возбудителей инфекционных заболеваний в формате дот-иммуноанализа "у постели больного".
Кто: ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора.
Почему: Изобретение позволяет выявить вирус за одну стадию анализа. Частицы золота, соединенные с маркерами возбудителей инфекций, повышают достоверность исследования в четыре раза.
10. Что: Способ пассивного определения координат источников гидроакустического излучения.
Кто: АО "Концерн "Океанприбор".
Почему: Изобретение позволяет повысить точность определения местонахождения источника звукового сигнала в Мировом океане. При этом удалось значительно уменьшить искажения от различных помех без использования сложных средств измерения и значительных технических ресурсов.