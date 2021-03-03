ПСБ стал лидером по приросту активов среди топ-10 российских банков

Основной источник роста активов ПСБ - кредитование. За 2020 год кредитный портфель банка увеличился на 37%, до 1,47 триллиона рублей.

Наращивание объемов бизнеса, прибыльности и операционной эффективности - стратегические цели ПСБ. Банк двузначными темпами увеличивает активы, опережая среднерыночные темпы роста и целевые показатели новой стратегии развития. С начала ее реализации объем активов банка удвоился и превысил целевое значение на 2023 год. Прибыль ПСБ за 2020 год выросла почти на 80%, составив 25,9 миллиарда рублей, согласно отчетности МСФО.

Для справки:

РИА Рейтинг - универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА "Россия сегодня", специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. Агентство регулярно проводит рейтинг крупнейших банков по объему активов. В текущем рейтинге представлены данные по 401 кредитной организации России.

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"