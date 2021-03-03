Путин назначил Клауса заместителем председателя СК

Генерал-лейтенант юстиции Александр Клаус назначен на должность заместителя председателя Следственного комитета РФ. Указ об этом подписал российский президент Владимир Путин.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

"Назначить генерал-лейтенанта юстиции Клауса Александра Владимировича заместителем председателя Следственного комитета РФ, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.

Клаус с 2011 по 2014 год работал в должности первого заместителя руководителя Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу.

С 2014 года - руководитель Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу.