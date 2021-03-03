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03.03.2021 14:10
Рубрика: Власть

Путин потребовал реагировать на втягивание подростков в незаконные акции

Текст: Татьяна Замахина
Необходимо в соответствии с законодательством реагировать на вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции. Об этом заявил в ходе выступления на расширенном заседании коллегии МВД президент РФ Владимир Путин. Он потребовал не дать использовать детей в чьих-то "эгоистических, хорьковых интересах".

"Необходимо вместе с коллегами из других ведомств ввести мониторинг интернет-пространства, - обратился глава государства к правоохранителям. - Активнее выявлять в Сети тех, кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия".

Фото: РИА Новости
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В частности, их "втягивают в несанкционированные уличные акции", напомнил Путин. "Это нарушение закона, и - в соответствие с законом же - на это надо реагировать. Обязательно", - подчеркнул он.

Интернет, продолжил российский лидер, нередко используется для продвижения совершенно неприемлемого контента. В частности, для распространения детской порнографии, проституции, а также в целях доведения несовершеннолетних до самоубийства. "Но кто бы - под каким бы то ни было предлогом, под каким бы то ни было соусом - ни пытался хладнокровно использовать детей для достижения своих собственных эгоистических, хорьковых целей, мы никогда не должны забывать, что это наши дети", - призвал президент.

Необходимо работать так, чтобы не создавалось дополнительных угроз их жизни и здоровью, заявил он. "Собственно, вы так и делаете, за что вас и хочу поблагодарить", - резюмировал Путин.

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