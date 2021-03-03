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03.03.2021 14:20
Рубрика: Власть

Путин отметил стремительный рост числа преступлений в сфере IT

Текст: Кира Латухина
За шесть лет число преступлений в сфере информационных технологий выросло более чем в 10 раз. Об этом заявил президент на коллегии МВД.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Технологии быстро развиваются, мы за ними, к сожалению, не успеваем", - констатировал Владимир Путин. "И поле для преступлений, разного рода аферистов, к сожалению, тоже увеличивается", - добавил он.

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
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Задача МВД - эффективно ответить на этот криминальный вызов, защитить граждан и добросовестный бизнес, указал президент. Для этого важно своевременно информировать людей о способах защиты от мошенников, повышать профессиональную подготовку и техническое оснащение, подчеркнул он. Также нужно наладить более четкое взаимодействие с банковским сообществом, интернет-провайдерами и операторами сотовой связи.

"В целом показатели раскрываемости кибер- и других преступлений должны год от года расти", - заметил Путин. Причем не за счет статистики и бумажной отчетности, а "благодаря кропотливой работе на земле". От этого зависит реализация принципа неотвратимости наказания, а значит, и вера людей в справедливость, силу законов, способность государства защитить их безопасность, заключил он.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент

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