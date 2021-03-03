Путин отметил стремительный рост числа преступлений в сфере IT

За шесть лет число преступлений в сфере информационных технологий выросло более чем в 10 раз. Об этом заявил президент на коллегии МВД.

"Технологии быстро развиваются, мы за ними, к сожалению, не успеваем", - констатировал Владимир Путин. "И поле для преступлений, разного рода аферистов, к сожалению, тоже увеличивается", - добавил он.

Задача МВД - эффективно ответить на этот криминальный вызов, защитить граждан и добросовестный бизнес, указал президент. Для этого важно своевременно информировать людей о способах защиты от мошенников, повышать профессиональную подготовку и техническое оснащение, подчеркнул он. Также нужно наладить более четкое взаимодействие с банковским сообществом, интернет-провайдерами и операторами сотовой связи.

"В целом показатели раскрываемости кибер- и других преступлений должны год от года расти", - заметил Путин. Причем не за счет статистики и бумажной отчетности, а "благодаря кропотливой работе на земле". От этого зависит реализация принципа неотвратимости наказания, а значит, и вера людей в справедливость, силу законов, способность государства защитить их безопасность, заключил он.