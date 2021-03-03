Путин поручил подготовить поправки о порядке изменения ставок по кредитам

Президент Владимир Путин дал поручение для ограничения возможных рисков для граждан - заемщиков.

Президент указал кабмину совместно с Центробанком внести поправки, регулирующие порядок изменения переменных процентных ставок и сроков возврата потребительского кредита.

Поручение касается и займов, обязательства по которым обеспечены ипотекой.

Срок выполнения - 15 июля.

Кроме того, к осени нужно разработать план мероприятий по снижению рисков возможного негативного влияния на экономику и финансовые рынки России в связи с сокращением спроса со стороны участников глобального рынка капитала на активы с высокими климатическими рисками.