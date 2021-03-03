Путин поручил усилить борьбу с пропагандой наркотиков

Усилить противодействие пропаганде наркотиков и их распространению через интернет указал президент МВД, выступая на коллегии ведомства.

"На новый уровень должна выйти и борьба с наркобизнесом", - заявил Владимир Путин.

Президент назвал хорошим показателем то, что за 10 лет количество официально зарегистрированных наркоманов сократилось более чем на четверть. Но это не должно успокаивать, считает он.

"Должна быть усилена борьба с пропагандой наркотиков и их распространением через Интернет", - указал Путин, напомнив, что с этого года полиция наделена дополнительным правом пресекать подобные попытки.