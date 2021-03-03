Новости

На Ямале в селе ввели карантин по бешенству после нападения хаски на детей 14:45
Колокольцев: 28 тысяч пьяных водителей были задержаны после "сигналов граждан" 14:45
США объявили об участии в европейской военной программе PESKO 14:41
Путин поручил усилить борьбу с пропагандой наркотиков 14:38
Банкиру Михаилу Хабарову продлили домашний арест до лета 14:33
Путин рассказал про законопроект по защите полицейских 14:31
Путин предложил проработать новые формы сбора доказательств по уголовным делам 14:20
Прокурор Москвы предостерег сахарные компании от картельного сговора 14:19
Путин призвал к беспощадной борьбе с пьянством за рулем 14:09
В Калуге осуждены члены межрегиональной банды грабителей 14:08
Сборы в российском кинопрокате впервые превысили прошлогодние 14:01
Фермеров лишат субсидий за пал сухой травы 14:00
Минфин более чем в три раза увеличит покупки иностранной валюты 13:55
Путин: Органы внутренних дел РФ в 2020 году в целом успешно решали задачи 13:55
Совфед одобрил закон о блокировке незаконной агитации в интернете 13:54
Малый и средний бизнес заработали на электронных закупках 3,9 трлн рублей 13:38
ФСБ допросит директора челябинского аэропорта по делу о мошенничестве 13:30
Инфекционист не исключил завоз "нигерийского" штамма COVID-19 в Россию 13:30
На матчах плей-офф КХЛ почтят память Юрия Розанова 13:29
Передача Никиты Михалкова "Бесогон" вернется в эфир "России-24" 13:29
Объем ранних бронирований летних туров по России вырос на треть 13:27
Число коммерческих закупок в России в 2020 году выросло на 49,2% 13:23
Давление США не повлияло на позицию Анкары по С-400 13:15
Семейный блокбастер "Последний богатырь: Корень зла" покажут в Сети 13:15
Прощание с комментатором Юрием Розановым пройдет 4 марта в Москве 13:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
03.03.2021 14:38
Рубрика: Власть

Путин поручил усилить борьбу с пропагандой наркотиков

Текст: Кира Латухина

Усилить противодействие пропаганде наркотиков и их распространению через интернет указал президент МВД, выступая на коллегии ведомства.

Путин рассказал про законопроект по защите полицейских

"На новый уровень должна выйти и борьба с наркобизнесом", - заявил Владимир Путин.

Президент назвал хорошим показателем то, что за 10 лет количество официально зарегистрированных наркоманов сократилось более чем на четверть. Но это не должно успокаивать, считает он.

"Должна быть усилена борьба с пропагандой наркотиков и их распространением через Интернет", - указал Путин, напомнив, что с этого года полиция наделена дополнительным правом пресекать подобные попытки.

Власть Безопасность Правоохранительная система Президент Борьба с наркотиками

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 10 535 случаев COVID-19 в 84 регионах
Инфекционист не исключил завоз "нигерийского" штамма COVID-19 в Россию
Минсельхоз поддержит птицеводов для сдерживания цен на мясо и яйца
Умер спортивный комментатор Юрий Розанов
В Госдуме оценили украинскую угрозу о "захвате" Крыма
Владимир Путин поручил защитить от провокаций выборы в Госдуму
Павел Крашенинников рассказал о новых деталях "Гаражной амнистии"