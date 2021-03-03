Путин предложил проработать новые формы сбора доказательств по уголовным делам

Пандемия коронавируса усложнила следственные действия, и важно проработать вопрос о включении в уголовный процесс новых форм сбора доказательств, заявил президент на коллегии МВД.

Каждому делу нужна тщательная оперативная и юридическая проработка, заметил Владимир Путин. "Понимаю, что обстановка прошлого года, вызванная пандемией, затруднила возможность для проведения следственных действий и оперативного раскрытия преступлений", - заметил он.

Меняется и характер криминальных угроз, передовые технологии затрагивают все сферы жизни. "Важно проработать вопрос о включении в уголовный процесс новых форм собирания доказательств, в том числе в тех случаях, когда участники следственных действий объективно не могут явиться к месту их проведения", - заявил Путин.