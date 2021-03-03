Путин рассказал про законопроект по защите полицейских

Идет проработка законопроекта по защите сотрудников правоохранительных органов и их близких от любых угроз, в том числе в интернете. Об этом заявил на коллегии МВД президент.

"По всей строгости закона будут наказаны те, кто пытается помешать и агрессивно воспрепятствовать работе сотрудников правоохранительных органов", - заверил Владимир Путин. Активно прорабатывается законопроект по защите их и родственников от любых угроз, в том числе в соцсетях, объявил он.

"Государство, безусловно, исполнит свой долг - безопасность людей, которые стоят на страже закона и правопорядка, а также членов их семей будет обеспечена", - заключил президент.