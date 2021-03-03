Воронежский студент на соревнованиях по прыжкам в воду бросает взгляд на одну из соревнующихся - и моментально без памяти влюбляется. После чего принимается её преследовать. Та нарекает его Извращенцем и втихаря уезжает домой, в городок на черноморском побережье. Он пускается за ней вдогонку, по пути узнаёт, что она вообще-то послезавтра выходит замуж, но не поворачивает назад, не сдаётся и таки прибывает в тот городок. Где его обманывают, обворовывают, отбирают паспорт. Но и тут он не сдаётся, нанимается извозчиком на велорикше. И упорство вознаграждается: взятый в аренду на последние деньги транспорт угоняет та самая водная нимфа-попрыгунья. Облачённая в белое платье и преследуемая свадебным кортежем, она таким образом предпринимает попытку сбежать из-под венца к другому, и мы сразу понимаем, что особа эта - под стать воздыхателю, с прибабахом.

"Рашн Юг" - ещё один фильм Жоры Крыжовникова. С ним примерно та же ситуация, что и с не до конца ещё отгремевшими "Родными": режиссёром значится другой человек, а Жора Крыжовников заявлен как сценарист и продюсер. Но это тоже фильм Жоры Крыжовникова. Причём в большей даже степени, чем "Родные", потому что в один ряд с дилогией "Горько!" становится как, простите, родной. Как будто в последний момент заголовок с "Горько! 3" на "Рашн Юг" поменяли. Лето, море, свадьба, которая пошла не по плану (две свадьбы, если уж на то пошло), Александр Робак, Сергей Лавыгин, безудержное пьянство - все приметы на местах. Также есть приглашённая звезда в лице Олега Газманова. А Александра Петрова, который в трейлере мелькал, почему-то нет (кто-то это прочитал и расстроился: "Ну ясно, можно не идти").

Но вообще-то задумывался фильм, по-видимому, как более-менее классической формации романтическая комедия. Нескладный застенчивый паренёк (Семён Трескунов) добивается расположения девушки (Стася Милославская), которая, в свою очередь, разрывается между надёжным, но нелюбимым (Александр Метёлкин) и любимым, но ветреным (Риналь Мухаметов) женихами, успевая за каждого из них почти выйти замуж. И всё это разворачивается на фоне российского черноморского колорита, обдуваемого ласковым солёным ветерком. По-видимому, как-то так в восприятии Жоры Крыжовникова и пяти (!) его соавторов, должно это всё ощущаться. Лирично, трогательно, тепло и немного забавно. Само собой, нет. Ощущается это всё совсем иначе.

Жору Крыжовникова среди прочих наших кинодеятелей выделяет прежде всего патологическое неумение создавать приятных или хотя бы не сильно отталкивающих персонажей. Вот и опять: когда он пытается сделать романтическую комедию, выходит у него скорее жёсткий психологический триллер, история превращения жалкого закомплексованного человека, испытывающего проблемы с социализацией, в настоящего монстра. Речь, конечно, о главном герое, Извращенце, за трансформациями которого на протяжении фильма, надо признать, в каком-то смысле действительно любопытно следить, пускай ничего такого создателями и не подразумевалось.

В стремлении к своей цели, к обладанию зазнобой, Извращенец поначалу терпит сокрушительное поражение и опускается на самое дно. Затем меняет тактику и становится для объекта вожделения послушным слугой. Она помыкает им как хочет, и он всё смиренно терпит, но в определённый момент его окончательно переклинивает, и Извращенец становится просто-напросто опасным психопатом, для которого любые средства оправданы. Включая похищение, нанесение телесных повреждений средней тяжести, угон транспортного средства, так далее. Вот вам один из советов по соблазнению от пикап-гуру Жоры Крыжовникова: когда идёшь к женщине, не забудь взять с собой арбалет и прострели её жениху ногу. Гарантированно никто не устоит.

Остальные участники вписанного в "Рашн Юг" любовного квадрата не то чтобы особенно симпатичнее. Один - не самых честных правил сотрудник полиции, чуть что за табельное хватается. Второй - морской казак (казак и курсант морского училища по совместительству), которому лишь бы поматросить, ещё и казачество прямым текстом оскорбляет. А про третью уже должно быть понятно всё, от таких взбалмошных девиц подальше лучше держаться. Паноптикум крайне неприятных индивидов назначен развлекать зрителя своими хаотическими истериками - старательнее всех в этом плане Мухаметов - в перерывах между демонстрациями элементов вышеупомянутого южного колорита ("раки свежие покупаем" и вот это вот всё) и монтажными нарезками под низкого качества популярную музыку. Ничего больше в фильме Жоры Крыжовникова, этом или каком-либо другом, не предусмотрено.

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