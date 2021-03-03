Экскурсоводы впервые проведут уроки в режиме онлайн для школьников Москвы

Для участников проекта "Московский экскурсовод" стартовали практические интенсивы. В этом году занятия впервые пройдут в онлайн-режиме. Их проведут представители 22 столичных учреждений культуры, среди которых Государственный исторический музей, Музей победы, Дарвиновский музей, Музей-заповедник "Царицыно", Музей космонавтики и другие.

Юные москвичи узнают все секреты опытных экскурсоводов, изучат основы составления маршрутов и получат навыки проведения познавательных прогулок по городу и музейным экспозициям.

На занятиях школьникам расскажут об истории, архитектуре и культуре столицы. Так, Государственный исторический музей познакомит участников с основными экспозициями, которые посвящены истории и культуре государства с древнейших времен и до наших дней, а на интенсивах в Музее обороны Москвы юные экскурсоводы узнают подробности Московской битвы. Представители Дарвиновского музея научат ребят просто и интересно рассказывать о сложных процессах, происходящих в природе, а программа экскурсионных практикумов в Доме Гоголя расширит знания школьников в области литературы, истории и краеведения. В Музее С.А. Есенина участников проекта ждут интересные мастер-классы, квизы, кейсы, литературные игры в онлайн-формате. Благодаря занятиям в "Учебно-координационном центре "Гиды и экскурсоводы" ребята освоят профессиональные навыки гида-переводчика и научатся проводить обзорную автобусную экскурсию на иностранном языке.

Особое внимание в процессе обучения будет уделено умению структурировать и представлять материал, взаимодействовать с аудиторией и отвечать на ее вопросы. Ребятам расскажут, как работать в команде, отстаивать свою точку зрения и выстраивать диалог.

Занятия продлятся до конца апреля. В завершении школьники должны представить авторские экскурсионные маршруты на демонстрационном экзамене, который пройдет в мае.

Подробная программа доступна тут. Напомним, что межведомственный образовательный проект "Московский экскурсовод" стартовал в 2017 году. За четыре года успешной реализации проекта к программе присоединились более 5 тысяч активных участников.