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03.03.2021 22:48
Рубрика: Происшествия

Глава отдела московского филиала ФПК отправлен под домашний арест

Текст: Наталья Козлова

Два месяца под домашним арестом по решению Дорогомиловского суда Москвы проведет глава отдела обслуживания пассажиров и предоставления услуг в поездах московского филиала Федеральной пассажирской компании Алексей Иванов. Его следствие обвиняет в получении крупной взятки.

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Как объяснила корреспонденту "РГ" представитель Московского межрегионального следственного управления СК на транспорте Елена Марковская, следствие просило отправить Иванова под стражу. Но суд решил иначе.

Накануне оперативники в Москве задержали Иванова с поличным при получении крупной взятки. Вместе с ним была задержана посредник - Изета Бицаева. Суд на завтра отложил решение с ее мерой пресечения.

По словам Марковской, начальник пассажирского поезда осенью 2020 года, "располагая информацией о намерении проводника вагонного участка Москва - Ярославская получить назначение на вышестоящую должность, предложила ей оказать содействие за вознаграждение в размере 180 тысяч рублей, сообщив при этом, что денежные средства предназначаются для начальника отдела обслуживания пассажиров и предоставления услуг в поездах московского филиала АО "Федеральной Пассажирской компании".

Об этом предложении стало известно правоохранителям. Как сказала Марковская, "действуя в рамках оперативно-разыскных мероприятий, проводимых сотрудниками УЭбиПК управления на транспорте МВД России по ЦФО, проводник передала указанную сумму обвиняемым". А в СК возбудили уголовное дело.

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