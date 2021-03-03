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03.03.2021 11:46

Глава самоуправления Калуги провел прием граждан

2 марта глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев провел личный прием граждан.
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

Руководитель регионального отделения Всероссийского общества глухих Юлия Морозова обратилась с рядом вопросов и предложений, связанных с обеспечением доступной среды для людей с нарушениями слуха. Инициатором встречи стала член молодежной палаты при городской думе Татьяна Корнеева - автор проекта по социализации людей с ограниченными возможностями здоровья.

В обсуждении приняли участие первый заместитель городского головы Александр Серяков, заместитель городского головы - начальник управления экономики и имущественных отношений Владимир Васин, начальник управления культуры Яна Васина, специалисты городской управы.

Фото: Калужская городская дума
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Юлия Морозова озвучила просьбу членов общества глухих - обеспечить сурдопереводом общегородские мероприятия и программы региональных телеканалов.

Всего в Калуге проживает более шестисот человек с нарушениями слуха, многие из них посещали торжества, проводившиеся в рамках проекта "Калуга - Новогодняя столица".

Начальник управления экономики и имущественных отношений Владимир Васин предложил обществу глухих заранее информировать городские власти об участии лиц с ограниченными возможностями в мероприятиях, тогда возможно будет обеспечить для них необходимые условия.

Юрий Моисеев в свою очередь предложил обратиться в министерство внутренней политики и массовых коммуникаций для обеспечения сурдоперевода программ региональных телеканалов.

В ходе приема был затронут вопрос работы общественного транспорта: в новых автобусах ненадлежащим образом функционирует бегущая строка с информацией об остановках, что доставляет неудобства людям с нарушениям слуха. По словам специалистов управления городского хозяйства, проблема будет решена в ближайшее время.

Фото: Калужская городская дума
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Также обсуждались вопросы предоставления льготного проезда и внеочередного приема в государственных и муниципальных учреждениях людей с ограниченными возможностями и их сопровождающих.

"Сегодня был обозначен ряд серьезных вопросов. Необходимо проанализировать потребности людей с нарушениями слуха, проработать возможные пути решения, главное, что выстроен конструктивный диалог. Уверен, совместными усилиями мы сможем добиться необходимых результатов", - подчеркнул Юрий Моисеев.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги

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