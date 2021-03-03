Годовщину освобождения Ржева впервые отметили у мемориала Советскому солдату

Торжества по случаю 78-летия освобождения Ржева Тверской области от фашистов впервые прошли у мемориала Советскому солдату, открытого 30 июня 2020 года.

"В Тверской области годовщину освобождения Ржевской земли от немецко-фашистских захватчиков впервые отметили у мемориала Советскому солдату. В храмах прошли панихиды по погибшим воинам", - сообщает сайт правительства Тверской области.

Ржев и Ржевский район Тверской области были оккупированы гитлеровской Германией 14 октября 1941 года. Бои за освобождение этих земель от врага были затяжными. В конце января 1942 года в итоге наступления советских войск подо Ржевом образовался выступ, который вошел в историю под названием Ржевско-Вяземский плацдарм. Где сначала были окружены войска Красной Армии, а затем развернулась кровопролитная Ржевская битва, в которой были ранены и пропали без вести более 1,3 миллиона советских граждан.

Ржевская битва стала символом стойкости и героизма советского солдата. Инициаторами возведения ему монумента выступили ветераны Великой Отечественной войны - с просьбой увековечить память о советском солдате. Повод - 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Памятник возведен на народные пожертвования на месте Ржевской битвы. На десятиметровом кургане установлена скульптура солдата из бронзы высотой почти 25 метров и весом 200 тонн.