Копии кукол и солдатиков, подаренных детям последнего императора России, выставили в Воронеже. "Царские куклы" - часть масштабного проекта по воссозданию утраченной коллекции игрушек. Увидеть антикварные экспонаты и реплики, сделанные по рисункам и фотографиям, можно в Музее имени И. Крамского.

До революции в царскосельском дворце было огромное множество игрушек, в том числе редких и старинных. После ареста Николая II его семью, как известно, увезли в ссылку в Тобольск. Многие куклы и предметы детского быта бесследно исчезли. Часть игрушек попала в музей, однако использовать их для передвижных выставок нельзя.

Художник по куклам, коллекционер и меценат Светлана Пчельникова решила восполнить этот пробел. Утерянные предметы изучались по историческим источникам, знатоки антиквариата помогали установить, как и из чего делались игрушки в конце XIX - начала XX века. Лучшие мастера сделали копии с музейных экспонатов и кукол знаменитых европейских марок. Изготовили точные подобия вещей, которые нигде не сохранились.

Светлана нашла фотоаппарат Kodak Brownie (такими пользовались все члены царской семьи), книги, снимки - все, что помогает воскресить атмосферу, в которой росли юные Романовы.

К 300-летию Царского Села Пчельникова подарила эксклюзивные игрушки музею-заповеднику, их выставляют в Александровском дворце. Но проект на этом не завершился, так что обширная коллекция теперь радует ценителей по всей стране.

В Воронеже выставлены фарфоровые куклы XIX века, выпущенные в Германии и Франции, одежда и копии кукольных наборов посуды, привезенных императорской семье из Европы. Около 400 деревянных солдатиков в точности повторяют "войско" цесаревича Алексея. А антикварные бумажные куклы Lady Betty Рафаэля Така, разработанные в Англии и напечатанные в Баварии в 1894 году, позволяют вообразить игры младших княжон

Контакт

Выставка "Царские куклы" продлится до 11 апреля 2021 года по адресу: Воронеж, пр. Революции, 18. Справки по телефону: (473) 255-38-67. Сайт Музея имени И. Крамского: mkram.ru.