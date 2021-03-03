Новости

Матвиенко поддержала введение отдельной статьи УК РФ за треш-стримы 11:40
Нурмагомедов станет секундантом Махачева на турнире UFC 11:30
В Эстонии введут масштабные ограничения из-за коронавируса 11:28
В Госдуме оценили украинскую угрозу о "захвате" Крыма 11:22
Путин поздравил Логинова с победой на чемпионате мира по сноуборду 11:18
Жителей Великобритании поразил замерзший поселок под Воркутой 11:12
Патриарх Кирилл наградил Мишустина орденом Даниила Московского 11:07
В Челябинске мужчина два года жил на пенсию умершей матери 11:00
В МВД не отвергли идею хранить отпечатки пальцев россиян до их столетия 10:47
Совфед отметил свое 500-е заседание выпуском памятных почтовых марок 10:42
Минсельхоз поддержит птицеводов для сдерживания цен на мясо и яйца 10:39
В Петербурге сиделку задержали за избиение 89-летней пенсионерки 10:38
Мурашко: Популяционный иммунитет к COVID-19 может сформироваться к июлю 10:34
Покупатели AliExpress смогут получать заказы на следующий день 10:30
Умер основатель группы The Wailers, соратник Боба Марли Банни Уэйлер 10:28
В центре "Моя карьера" стартует бесплатный курс "Акселератор самозанятости" 10:16
Стройкам Москвы требуется 20 тысяч отделочников, бетонщиков и других рабочих 10:15
МЧС РФ завершило разминирование в трех районах Нагорного Карабаха 10:10
Госиспытания новых снарядов для "Тосочки" начнутся в 2021 году 10:07
Симферопольца задержали за призывы к терроризму 10:03
Более ста человек умерли в Норвегии после прививки от коронавируса 09:56
Жительницу Челябинска осудили за легализацию трехсот мигрантов 09:51
В Тюмени впервые установили имплантат вращательной манжеты плеча 09:43
Парковка 8 марта в Москве будет бесплатной 09:31
АПЛ "Казань" передадут флоту до конца июня 09:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
03.03.2021 11:33
Рубрика: Культура

Кукольное царство Романовых

Текст: Татьяна Ткачёва (Воронеж)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 45(8396)
Копии кукол и солдатиков, подаренных детям последнего императора России, выставили в Воронеже. "Царские куклы" - часть масштабного проекта по воссозданию утраченной коллекции игрушек. Увидеть антикварные экспонаты и реплики, сделанные по рисункам и фотографиям, можно в Музее имени И. Крамского.

До революции в царскосельском дворце было огромное множество игрушек, в том числе редких и старинных. После ареста Николая II его семью, как известно, увезли в ссылку в Тобольск. Многие куклы и предметы детского быта бесследно исчезли. Часть игрушек попала в музей, однако использовать их для передвижных выставок нельзя.

Фото: Министерство культуры Архангельской области
В обновленном музее Писахова в Архангельске появились "говорящие" шляпы

Художник по куклам, коллекционер и меценат Светлана Пчельникова решила восполнить этот пробел. Утерянные предметы изучались по историческим источникам, знатоки антиквариата помогали установить, как и из чего делались игрушки в конце XIX - начала XX века. Лучшие мастера сделали копии с музейных экспонатов и кукол знаменитых европейских марок. Изготовили точные подобия вещей, которые нигде не сохранились.

Светлана нашла фотоаппарат Kodak Brownie (такими пользовались все члены царской семьи), книги, снимки - все, что помогает воскресить атмосферу, в которой росли юные Романовы.

К 300-летию Царского Села Пчельникова подарила эксклюзивные игрушки музею-заповеднику, их выставляют в Александровском дворце. Но проект на этом не завершился, так что обширная коллекция теперь радует ценителей по всей стране.

В Воронеже выставлены фарфоровые куклы XIX века, выпущенные в Германии и Франции, одежда и копии кукольных наборов посуды, привезенных императорской семье из Европы. Около 400 деревянных солдатиков в точности повторяют "войско" цесаревича Алексея. А антикварные бумажные куклы Lady Betty Рафаэля Така, разработанные в Англии и напечатанные в Баварии в 1894 году, позволяют вообразить игры младших княжон

Контакт

Выставка "Царские куклы" продлится до 11 апреля 2021 года по адресу: Воронеж, пр. Революции, 18. Справки по телефону: (473) 255-38-67. Сайт Музея имени И. Крамского: mkram.ru.

В регионах Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж Россия. Это надо видеть

Главное сегодня

Минсельхоз поддержит птицеводов для сдерживания цен на мясо и яйца
В Госдуме оценили украинскую угрозу о "захвате" Крыма
МИД РФ: Москва расценивает новые санкции США как враждебный выпад
В Италии обнаружен штамм коронавируса, не поддающийся вакцинам
В Вашингтоне усилили меры безопасности из-за возможных провокаций
120 лет назад Льва Толстого "отлучили" от Церкви
Каким фестивалям нужна сегодня господдержка и почему