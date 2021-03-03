Нянь и сиделок предложили сертифицировать

Уже дважды за последние несколько месяцев в Москве сиделки нападали на своих подопечных. Первая пострадавшая получила серьезные травмы, вторая - погибла. А еще в одной из столичных больниц умер пятимесячный малыш, которого няня случайно уронила в раковину. "Настало время сделать рынок нянь и сиделок регулируемым со стороны государства, - поделилась своим мнением с "РГ" на этот счет глава ассоциации компаний по подбору домашнего персонала Наталия Линькова. - Важно подготовить проект федерального закона так, чтобы в семьи больше не попадали случайные люди. И чтобы каждый сервис нес ответственность за сотрудников, которых приглашает на работу".

За последнее время в производство ГСУ СК по Москве попало, как минимум, два уголовных дела против приглашенного домашнего персонала. В первом случае бесконечные избиения и оскорбления тяжело больной бабушки со стороны сиделки были трактованы по статье 117 УК РФ - "Истязание", уточняет пресс-служба ведомства. Во втором, более резонансном случае, речь уже идет о целенаправленном умышленном убийстве - статья 105 УК РФ. По делу проходит 31-летняя женщина, которая работала сиделкой у старушки в Угловом переулке. Еще более трагична ситуация, в которую попал 5-месячный мальчик, его семья и няня. Женщина просто подмывала ребенка и вдруг почувствовала себя плохо. Мальчик упал в раковину. Врачи несколько месяцев пытались его спасти, но черепно-мозговые травмы в таком возрасте катастрофически тяжелы.

Может ли сертификат государственного образца гарантировать, что таких случаев больше не произойдет? С одной стороны, "бумага" сама по себе ни от чего защитить не может. "С другой, сертификация - это ведь многогранная процедура, - комментирует для "РГ" перспективы владелец одного из рекрутинговых агентств Москвы Светлана Тошич. - В числе прочего сертифицированная няня пройдет медицинский контроль. То есть у нее должны быть результаты анализов крови, тестов на инфекционные заболевания. В частности, мы сможем исключить внезапное падение гемоглобина или колебания уровня глюкозы". Кроме этого, продолжает собеседник "РГ", сертифицированная няня пройдет психологическую диагностику, специалисты также оценят уровень ее социального благополучия. Собственно крупные рекрутинговые агентства работают сейчас именно по таким принципам: проводят собеседования, проверки судимостей и закредитованности с разрешения соискателей. Однако значительная часть рынка все равно остается "в тени". По большому счету недобросовестные агентства-агрегаторы просто берут комиссию с нянь и родителей, а в случае проблем просто устраняются.

По мнению главы ассоциации сервисов по подбору домашнего персонала Наталии Линьковой, необходимо ввести единые критерии для сертификации агентств. Они должны быть не просто фабриками по сбору комиссий и продаже персонала, а компаниями с собственными психологами, системами проверок. Тогда доля "случайных", а значит и опасных людей на рынке сократится. К тому же, продолжает Наталия Линькова, в идеале все няни должны получить статус самозанятых, что принесет государству миллиарды рублей налогов. А проследить за постановкой на учет должны будут агентства. Они же будут нести материальную ответственность перед семьей.

Но это все пока - модель. В реальности мнения экспертов разделились. "Сейчас какой-либо отдельной нормы для регулирования отношений с нянями в законодательстве нет, - объясняет адвокат Владимир Постанюк. - Думаю, что сертификация и создание условий, при которых няня сможет повышать квалификацию, благотворно скажется на здоровье детей и спокойствии родителей". В то же время член адвокатской палаты Москвы Ольга Крылова не видит необходимости в лицензировании. "Родители и сами в состоянии подобрать хорошую няню при должном подходе, - считает она. - Да и сделать рынок прозрачным крайне сложно".

Важно подготовить проект федерального закона так, чтобы в семьи больше не попадали случайные люди

К гибкому подходу в этом вопросе призвал глава комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов. "На мой взгляд, решением проблемы мог бы стать некий "родительский рейтинг", - поделился он с "РГ". - Например, официальная платформа в интернете, где родители могли бы ставить няням оценки, давать рекомендации". Побочный эффект сертификации в том, что может появиться "черный рынок" документов. "Такая опасность, конечно, есть, - рассуждает владелец агентства Светлана Тошич. - Однако ее может исключить именно государственное регулирование. Можно создать электронный официальный реестр сертификатов, которые сможет проверить каждый родитель".