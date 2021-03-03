Онлайн-телевидение Музея Победы расскажет об освобождении Ржева

Музей Победы разместил на своем сайте онлайн-сюжет к 78-й годовщине освобождения Ржева от немецко-фашистских захватчиков. Новая передача вышла в рамках онлайн-телевидения музея. Ролик посвящен событиям 3 марта 1943 года, когда захватчики были изгнаны из Ржева войсками 30-й армии Западного фронта, сообщила пресс-служба Музея Победы.

Интернет-пользователи узнают историю основания и развития города, испокон веков охранявшего западные границы России.

Ведущий расскажет о ходе боев подо Ржевом в 1941-1943 годах, о потерях Красной Армии в этой операции. О том, что в итоге линия фронта была оттеснена от Москвы, а угроза захвата столицы окончательно устранена.

"В день освобождения в разрушенном до основания городе, где до войны проживало 56 тысяч человек, в живых осталось около 360, включая узников Покровской церкви", - отметил экскурсовод Музея Победы Дмитрий Седов.

Также зрители перенесутся в современный Ржев и увидят мемориал Советскому солдату, открытый 30 июня 2020 года.

Посмотреть передачу можно на сайте Музея Победы.

Онлайн-телевидение Музея Победы стартовало 10 февраля. В рамках проекта на портале музея ежедневно будут появляться новые познавательные программы. Зрители узнают, как делаются выставки, чем занимаются хранители, реставраторы, инженерные службы. Онлайн-кинотеатр покажет киноклассику советских киностудий. На самых младших зрителей ориентирована передача "Мастерская Победы".