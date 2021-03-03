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03.03.2021 11:35
Рубрика: Общество

Просроченное лечение

Владимирские льготники не смогли вовремя получить медикаменты
Текст: Элина Труханова (Владимир)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 45(8396)
Во Владимирской области около трех тысяч федеральных льготников, в том числе детей-инвалидов, не могут получить жизненно необходимые препараты.

Проблема с лекарственным обеспечением названных льготных категорий возникла в регионе в начале года, когда областной департамент здравоохранения перешел на централизованные закупки препаратов и новый регламент их выдачи. По мнению руководства облздрава, такой подход поможет уйти от "избыточных назначений всего и сразу" и в конечном итоге облегчит и сделает более прозрачной всю процедуру получения лекарств. Однако быстро отладить работу по-новому не получилось.

Фото: iStock
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- С нового года изменилась схема обеспечения лекарствами, то есть появился так называемый аптечный склад, который не справляется с тем потоком лекарств, которые необходимы жителям области. Если раньше в экстренных случаях медучреждения могли закупить лекарства самостоятельно, то теперь они этого сделать не могут, - пояснил депутат Законодательного собрания Владимирской области Сергей Бирюков.

В результате возмущенные родители детей-инвалидов в конце января - феврале разместили в соцсетях коллективные видеоролики, в которых призвали чиновников "закончить социальный эксперимент с постоянным усложнением порядка выдачи медикаментов".

"Имея на руках назначения врачей и рецепты на выдачу жизненно необходимых препаратов, родители не могут их получить для своих детей, потому что департамент изменил порядок выдачи лекарств, отменив прежнюю схему, но не разработав новую. Старый алгоритм уже не работает, новый алгоритм еще не работает. А лекарства детям нужны сейчас, от этого зависят их здоровье и жизнь!" - рассказывают в местных пабликах в соцсетях столкнувшиеся с проблемой люди.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Ситуация с медикаментами для льготников в регионе накалилась настолько, что вопрос несколько раз поднимали депутаты областного Заксобрания, он обсуждался на площадке ОНФ, проверки организовали областная прокуратура и региональное следственное управление СК РФ. Причем надзорное ведомство уже заявило о выявлении "грубых нарушений требований федерального законодательства о здравоохранении".

25 февраля на заседании Заксобрания приглашенная туда с отчетом руководитель департамента здравоохранения Елена Утемова рассказала, что на отсроченном обслуживании остаются около трех тысяч рецептов, но заверила, что на 90 процентов проблема будет закрыта к середине марта, а максимально - к первому апреля. Личные средства, потраченные на приобретение жизненно необходимых "бесплатных" лекарств, льготники сейчас вынуждены возвращать через суд.

- Мы привлекли все силы, чтобы эту ситуацию максимально отработать, - заявила глава облздрава. И добавила, что департамент, со своей стороны, организовал проверку на аптечном складе - для выяснения истинных причин произошедших сбоев.

Комментарий

Прокуратура Владимирской области:

- Установлено, что должностными лицами департамента здравоохранения области и подведомственных ему учреждений своевременных и достаточных мер, направленных на проведение закупок жизненно важных лекарственных препаратов, необходимых для обеспечения в 2020 - 2021 годах детей-инвалидов, принято не было. Реализация выданных рецептов оказалась невозможной, несвоевременное обеспечение жизненно необходимыми лекарственными препаратами повлекло ухудшение состояния здоровья многих больных. В этой связи материалы проверки направлены в Следственное управление СК РФ по Владимирской области для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область

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