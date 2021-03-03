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03.03.2021 20:39
Рубрика: Происшествия

Подмосковная прокуратура передала в суд дело строителей-мошенников

Текст: Иван Егоров

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителей четырех строительных коммерческих компаний. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

Фото: iStock
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По ее словам, в зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях они обвиняются в организации преступного сообщества, мошенничестве, присвоении или растрате, а также легализации преступных доходов. Уголовное дело направлено в Одинцовский городской суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, обвиняемые в составе преступного сообщества в период с 2007 года по 2014 год мошенническим путем похитили денежные средства более 400 граждан - участников долевого строительства 13 объектов, расположенных в Одинцовском, Красногорском и Ленинском районах. Причиненный имущественный ущерб составил более 500 миллионов рублей.

Кроме того, двое обвиняемых совершили растрату и присвоение денежных средств членов некоммерческого партнерства при строительстве объектов инфраструктуры в Чехове. По данным следствия, мошенники использовали в своей преступной схеме сразу несколько строительных фирм под разными вывесками. Такими, например, как "Малый этажный квартал", "Основа", "Доходный дом", Управляющая компания "Деметра", а также многочисленные жилищно-строительные кооперативы "МК - 1,2.3" и так далее.

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