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03.03.2021 14:54
Рубрика: Происшествия

Полиция обезвредила крупную банду, совершившую более 20 преступлений

Текст: Александр Степанов
Сотрудники полиции пресекли деятельность банды, орудовавшей на территориях Московской и Тульской областей. На счету преступников более двух десятков преступлений, заявил министр внутренних дел генерал полиции Владимир Колокольцев на заседании коллегии МВД России.

По его словам, в октябре прошлого года в отношении двух лидеров и шести участников устойчивой вооруженной группы было возбуждено уголовное дело по статье "Бандитизм". На территории Московской и Тульской областей ими совершен ряд тяжких и особо тяжких деяний, включая убийство и 11 разбойных нападений, рассказал - Колокольцев.

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Глава МВД отметил, что участников банды задержали сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с оперативниками подмосковного Главка.

Бандиты орудовали с 2017 по 2020 год. Преступная группа была хорошо оснащена, она имела боевое огнестрельное оружие, использовавшееся при нападениях на граждан.

Бандиты подозреваются в убийстве уроженца Молдавии, совершенном в 2018 году в Раменском районе Московской области. Тогда преступники вывезли тело убитого на его автомобиле в лесной массив, после чего машину сожгли.

Кроме того, в полицейские установили причастность фигурантов к разбойным нападениям на частные дома, краже, угонам автотранспорта, незаконному хранению, перевозке и хищению оружия.

Все фигуранты сейчас находятся под стражей.

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