Прокуратура передала в суд дело бывшего замглавы Чехова

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы администрации городского округа Чехов. Как сообщила корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева, бывший чиновник обвиняется сразу по трем статьям УК РФ - в получении взятки, превышении должностных полномочий и нарушении тайны переписки.

По версии следствия, злоумышленник в период с июля 2016 года по апрель 2018 года получал в качестве взяток от коммерсантов деньги, а также недвижимое имущество на общую сумму свыше 43 млн рублей. За это обвиняемый оказывал предпринимателям покровительство и попустительство по службе при реализации проекта застройки в Чеховском районе. В результате его действий при продаже муниципального имущества в виде двух зданий и нежилого помещения муниципальному образованию причинен ущерб в размере около 62 млн рублей.

Как отметила представитель прокуратуры, уголовное дело после вручения копии обвинительного заключения будет направлено для рассмотрения по существу в Чеховский городской суд.