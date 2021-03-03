Работник НВ АЭС стал "Почетным наставником Воронежской области"

Знаком отличия правительства Воронежской области "Почетный наставник Воронежской области" впервые отмечены шестеро тружеников различных предприятий Воронежской области. В их числе - заместитель начальника отдела ядерной безопасности и надежности Нововоронежской АЭС Александр Терещенко, который долгое время является наставником в производственной и научной деятельности для молодых сотрудников и руководителей.

Церемония награждения состоялась в областном Совете профсоюзов. Участие в ней приняли руководители профобъединения, представители исполнительной и законодательной власти Воронежской области, промышленных предприятий и организаций региона.

"Сегодня мы являемся свидетелями исторического события для нашего региона. Знак отличия правительства области "Почетный наставник Воронежской области" утвержден буквально в прошлом году. И мы - одни из первых, кто по предложению губернатора проводит торжественное вручение этой награды", - сказал председатель Воронежского объединения организаций профсоюзов Евгений Проняев.

Награду вручили лучшим наставникам тех организаций, в которых есть профсоюзы.

"Наставничество приобрело широкое развитие в нашей стране в середине прошлого века. Отрадно, что сейчас традиция чествовать лучших наставников возрождается. Наставник - это гордое звание, это человек, который накопил большой профессиональный опыт и навыки и передает их молодым специалистам, помогает начинающим работникам быстрее адаптироваться на новом рабочем месте и затем полностью раскрыть свой потенциал", - добавил председатель профкома Нововоронежской АЭС Юрий Бабенко.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru