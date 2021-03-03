Рафик Загрутдинов: Приезжайте строить столицу

Столица продолжает испытывать нехватку рабочих рук на строительных площадках. При том, что в городе сейчас работает порядка 45 тысяч рабочих, не хватает еще 20 тысяч строителей. Об этом сообщил сегодня на пресс- конференции журналистам руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Одних отделочников требуется дополнительно примерно 8 тысяч, это особенно почувствуется уже в ближайшее время, когда в финальную стадию возведения вступит большое количество объектов. Нужны кадры и других профессий - арматурщики, бетонщики, кровельщики и так далее.

Впрочем, признал глава департамента, такая ситуация для столицы не новая - ее и в советские времена всегда строила вся страна, привлекая на стройки так называемых лимитчиков - рабочих, которые впоследствии становились москвичами. Сейчас и для города, и для большинства строителей предпочтительнее другой путь - сезонная работа или вахтовая. "Работа по привлечению нужных рабочих ведется и сейчас, - продолжал Рафик Загрутдинов. - Как в регионах России, так и в ближнем зарубежье. И процесс потихоньку пошел, не то, что на пике пандемии, когда все границы были на замке".

Рост же потребности в людях глава департамента объяснил тем, что помимо масштабного строительства дорог и метро Москва вот уже второй год активно строит объекты для здравоохранения. В этом году в планах города десять таких очень нужных москвичам новостроек. В частности, продолжает развиваться самая новая и самая крупная в стране клиническая больница в Коммунарке. Открывшись в декабре 2019 года, она первая в России встретила пандемию коронавируса, вылечив 20 тысяч заболевших прежде неизвестным опасным вирусом. Не случайно получив у пациентов прозвище "коронаварка", она продолжает бороться с ним и сейчас, когда пандемия на спаде. Но в перспективе, как и планировалось, это будет не только инфекционная клиника. А потому строители уже к концу этого года обещают построить для нее амбулаторно- поликлинический и детский корпуса, а так же родильный дом. Кроме того, новые корпуса получат израильская клиника "Хадасса" в медкластере "Сколково" и городская клиническая больница имени Ерамишанцева на улице Ленской. Новые поликлиники строятся для жителей районов Нагатинский затон и Южное Медведково, а для Московской городской станции скорой помощи - две суперсовременных подстанции: в Новой Москве и Даниловском районе.

Масштабная программа реновации жилья, в рамках которой новоселья должны справить миллион москвичей, так же наращивает темпы. Для того, чтобы выполнить ее в запланированные 15 лет или даже быстрее, правительство Москвы рассматривает сейчас возможность использования для реновации модульного домостроения. Рафик Загрутдинов рассказал, что такой проект предложен городу одной из стройкомпаний. По словам Загрутдинова, власти он заинтересовал: "Этот дом как детский конструктор "Лего". На стройплощадке его можно будет собирать за два- три месяца. Проблема больше в том, как доставить в плотно застроенном городе эти крупные детали. Поэтому во время эксперимента их везли по столице ночью, по пустым дорогам". Но гораздо больше власти волнует другое: они хотят быть уверенными в качестве такого жилья и его надежности. Поэтому компании предложено сначала построить хотя бы один такой дом в тестовом режиме. Сделать это планируется в текущем году. И лишь после этого мэрия оценит новостройку в соответствии с высокими требованиями, которые предъявляются сегодня к стартовым домам, возводимым по этой программе, и примет окончательное решение, насколько проект подходит для Москвы.

"98 процентов участников программы реновации переезжают сейчас в первую же предложенную им квартиру, так как их все устраивает в ней, - напомнил глава департамента. - И мы не хотели бы терять доверие москвичей".

Строгие критерии к качеству, подчеркнул Загрутдинов, предъявляются и к панельным домам, на долю которых в программе реновации будет отведено 25-30 процентов новостроек. "Все ДСК прошли модернизацию. И теперь дома, которые они производят, тоже отвечают самым лучшим стандартам. Возврата к прошлому, когда в Москве возводились спальные районы, которые было невозможно отличить друг от друга, не будет", - заверил он.

Загрутдинов сообщил, что за первые месяцы 2021 года в Москве уже сдано в эксплуатацию 11 домов для участников этой программы: "Всего же в этом году предполагается построить 90 домов по реновации на 25 тысяч квартир". Еще семь домов по его словам строители сдадут под заселение в уже в марте. Это даст возможность обеспечить новым жильем еще около трех тысяч жителей столицы.

Продолжается и строительство дорог и метро. За 2021 год строители обещают к 1000 километров магистралей, заново проложенных за последние десять лет, добавить еще 57,7 километров трасс и ввести в строй 11 станций Большой кольцевой линии метро.