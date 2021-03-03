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03.03.2021 16:53
Рубрика: Общество

Самый дорогой подарок к 8 марта уедет в Тульскую область

Текст: Елена Шулепова (Тула)
В город Алексин Тульской области отправится самый дорогой подарок, заказанный онлайн к Международному женскому дню.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как сообщили ТАСС онлайн-ретейлеры, проанализировавшие продажи в преддверии 8 марта, спрос на подарки начал расти с 23 февраля, а пик пришелся на 1 марта.

Фото: Macniak / iStock
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Впрочем, по оценкам экспертов, рост заказов продолжится. Так, за последние три дня на "Яндекс. Маркет" заказали подарков на 260 процентов больше, чем к 8 марта прошлого года. Традиционно чаще покупают косметику и парфюмерию - рост в 3,5 и 2,5 раза, соответственно. А аналитики Wildberries отмечают, что онлайн-продажи кремов выросли в пять раз за последние две недели, духов - в шесть раз.

Отмечается также тяга к плюшевым игрушкам - рост в шесть раз. Самый дорогой плюшевый мишка - музыкальный, ростом более двух метров. Его стоимость составляет 5,9 тысячи рублей. Но отнюдь не он стал самым дорогим подарком к 8 марта. По данным аналитической службы Wildberries, рекордной по стоимости покупкой стали серьги из белого золота с бриллиантами стоимостью в 129 тысяч рублей. Такой заказ был совершен из города Алексин Тульской области.

Спрос на ювелирные украшения вообще довольно высок. Количество продаж серег, колец и подвесок выросло в феврале в четыре раза. Также в этом году повысилась популярность браслетов (число заказов возросло на 420 процентов) и брошей (267 процентов). Чаще россияне стали дарить наручные часы (рост 117 процентов), аксессуары для украшений, шкатулки. Средний чек ювелирных изделий, как и в прошлом году, - 2,5 тысячи рублей, часов - 4,4 тысячи.

Кондитерские изделия и цветы по-прежнему в тренде. Из новшеств здесь отмечается повышение интереса к стабилизированным цветам. В качестве подарков также заказывают электронику и фотоаппараты. Но и банальные сковородки и фены не теряют своих позиций: за последние две недели этой кухонной утвари купили в четыре раза больше прошлогоднего, а фенов - в 3,8 раза.

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