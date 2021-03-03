Следственный комитет РФ по Москве прекратил уголовное дело против генерального директора АО "Раваго Кемикалс Рус". Руководителя заподозрили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

По версии следствия с 2016 по 2018 год гендиректор фирмы заключал фиктивные договоры с фирмами-однодневками о якобы оптовой торговле химической продукцией. Потом вносил липовые сведения в налоговую отчетность. Итог - бюджету Российской Федерации были не уплачены налоги на добавленную стоимость и на прибыль. Общая сумма долга - больше 417 миллионов рублей.

Гендиректором занялись следователи и столичные полицейские. Но когда всю аферу разобрали по частям, уголовное дело прекратили.

- В ходе предварительного следствия фигурант полностью погасил задолженность перед бюджетом Российской Федерации с учетом штрафных санкций и пени на общую сумму свыше 590 миллионов рублей, - рассказала корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

Она подчеркнула - основной целью следствия по уголовным делам экономической направленности "является восстановление справедливости и восполнение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну".

Правда, дело прекратили по нереабилитирующим основаниям.

Как неоднократно подчеркивал Александр Бастрыкин, говоря о расследовании налоговых преступлений, - "мы не нацелены на применение к нарушителям уголовных наказаний, наша задача - обеспечить возмещение причиненного государству ущерба в полном объеме".

С этой задачей СК России успешно справляется. Ведь сумма возмещенного ущерба во время следственных действий возросла с 5,3 миллиарда рублей в 2011 году до 33,5 миллиарда рублей в 2019 году.

За девять месяцев 2020 года эта сумма составила почти 20 миллиардов. Более свежих цифр по стране пока нет.

А вот в столице только за прошедший 2020 год следователями возмещено 8,9 миллиарда рублей неуплаченных в казну налогов.

В СК говорят, что примером успешной работы считается расследование дела против руководителей одного из крупнейших мясоперерабатывающих комбинатов страны.

Там умудрились не заплатить налоги на 678,2 миллиона рублей. Но, как только началось следствие, все долги были погашены. Вместе с пеней и штрафом долг составил 1,1 миллиарда рублей.

По версии следствия с 2015 по 2017 год директор по финансам и экономике "обеспечил внесение в бухгалтерскую и налоговую отчетности организации заведомо ложных сведений и их представление в налоговый орган".

В ходе следствия был полностью погашен долг с учетом штрафных санкций. Вышло в два раза дороже

Следователи на основании материалов налоговой проверки, которую представили сотрудники ФНС России и материалов УЭБиПК ГУ МВД России по Москве, в короткие сроки провели расследование.

Все, о чем сообщала налоговая служба, подтвердилось. В ходе предварительного следствия подозреваемый полностью погасил задолженность перед бюджетом с учетом штрафных санкций.

Вышло почти в два раза дороже. А само дело в связи с возмещением ущерба было прекращено по нереабилитирующим основаниям.