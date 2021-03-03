Новости

В Италии обнаружен штамм коронавируса, не поддающийся вакцинам 00:02
Штат Техас отменяет требование носить маски и открывает все заведения 02.03.2021
Телеканал RT получил предупреждение от YouTube за трансляцию речи Трампа 02.03.2021
Соцсети удалили 451 материал с призывами к суициду 02.03.2021
Белый дом приостановил передачу земли индейцев крупной сырьевой компании 02.03.2021
Слуцкий: Санкции США направлены на сдерживание ОПК и науки России 02.03.2021
ВОЗ сообщила о росте заболеваемости коронавирусом в Европе 02.03.2021
Директор ФБР дал показания в сенате об осаде Капитолия 6 января 02.03.2021
Метро продлят на 20 километров от МКАД 02.03.2021
В Калифорнии 15 человек погибли в крупной автомобильной катастрофе 02.03.2021
Саркози намерен обратиться в ЕСПЧ в связи с вынесенным ему приговором 02.03.2021
Правящая партия Германии выступила за облегчение визового режима с Россией 02.03.2021
Лукашенко предложил использовать белорусские базы для российских ВВС 02.03.2021
В Британии оштрафовали женщин, красивших волосы на парковке во время локдауна 02.03.2021
Бастрыкин поручил проверить опасные для детей ролики в соцсетях 02.03.2021
Постпред РФ в ЕС: Санкции загоняют наши отношения с ЕС загоняют в тупик 02.03.2021
В Москве ухудшится погода: похолодает, пойдет снег и усилится ветер 02.03.2021
Февраль: убытки нашего кино составили 156 млн рублей 02.03.2021
Австрия ведет переговоры с Россией о покупке и производстве "Спутник V" 02.03.2021
Евгений Пригожин предложил полмиллиона долларов за поимку Ходорковского 02.03.2021
Опубликовано видео банды из Подольска, заставлявшей бомжей попрошайничать 02.03.2021
Власти Москвы предупредили родителей школьников об опасных роликах TikTok 02.03.2021
РФС может уволить монтажера за подмену картинки матча "Динамо" - "Спартак" 02.03.2021
В Австрии после вакцинации препаратом Pfizer-BioNTech скончался 41 человек 02.03.2021
Под Тверью завели дело о пожаре в интернате с двумя погибшими 02.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
03.03.2021 00:01
Рубрика: Происшествия

Заплати, и дело закроется

СК не стал расследовать дело об уходе от уплаты налогов
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Столичный выпуск № 44(8395)
Следственный комитет РФ по Москве прекратил уголовное дело против генерального директора АО "Раваго Кемикалс Рус". Руководителя заподозрили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

По версии следствия с 2016 по 2018 год гендиректор фирмы заключал фиктивные договоры с фирмами-однодневками о якобы оптовой торговле химической продукцией. Потом вносил липовые сведения в налоговую отчетность. Итог - бюджету Российской Федерации были не уплачены налоги на добавленную стоимость и на прибыль. Общая сумма долга - больше 417 миллионов рублей.

Фото: vk.com/id419407976
СК РФ взял на контроль дело по исчезновению 6-летнего мальчика в Карелии

Гендиректором занялись следователи и столичные полицейские. Но когда всю аферу разобрали по частям, уголовное дело прекратили.

- В ходе предварительного следствия фигурант полностью погасил задолженность перед бюджетом Российской Федерации с учетом штрафных санкций и пени на общую сумму свыше 590 миллионов рублей, - рассказала корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

Она подчеркнула - основной целью следствия по уголовным делам экономической направленности "является восстановление справедливости и восполнение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну".

Правда, дело прекратили по нереабилитирующим основаниям.

Как неоднократно подчеркивал Александр Бастрыкин, говоря о расследовании налоговых преступлений, - "мы не нацелены на применение к нарушителям уголовных наказаний, наша задача - обеспечить возмещение причиненного государству ущерба в полном объеме".

С этой задачей СК России успешно справляется. Ведь сумма возмещенного ущерба во время следственных действий возросла с 5,3 миллиарда рублей в 2011 году до 33,5 миллиарда рублей в 2019 году.

За девять месяцев 2020 года эта сумма составила почти 20 миллиардов. Более свежих цифр по стране пока нет.

А вот в столице только за прошедший 2020 год следователями возмещено 8,9 миллиарда рублей неуплаченных в казну налогов.

В СК говорят, что примером успешной работы считается расследование дела против руководителей одного из крупнейших мясоперерабатывающих комбинатов страны.

Там умудрились не заплатить налоги на 678,2 миллиона рублей. Но, как только началось следствие, все долги были погашены. Вместе с пеней и штрафом долг составил 1,1 миллиарда рублей.

По версии следствия с 2015 по 2017 год директор по финансам и экономике "обеспечил внесение в бухгалтерскую и налоговую отчетности организации заведомо ложных сведений и их представление в налоговый орган".

В ходе следствия был полностью погашен долг с учетом штрафных санкций. Вышло в два раза дороже

Следователи на основании материалов налоговой проверки, которую представили сотрудники ФНС России и материалов УЭБиПК ГУ МВД России по Москве, в короткие сроки провели расследование.

Все, о чем сообщала налоговая служба, подтвердилось. В ходе предварительного следствия подозреваемый полностью погасил задолженность перед бюджетом с учетом штрафных санкций.

Вышло почти в два раза дороже. А само дело в связи с возмещением ущерба было прекращено по нереабилитирующим основаниям.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин дал поручения по развитию угольной отрасли. Главное
Бастрыкин поручил проверить опасные для детей ролики в соцсетях
Опубликованы проекты расписания ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году
Рогозин: Украденные на Байконуре детали являются собственностью Казахстана
В Совфеде отреагировали на новые санкции Евросоюза
В Роскачестве рассказали о новой схеме "развода" по телефону
Под Петербургом должница оставила кредиторам четырехметрового питона