Собянин: Москва обеспечила четверть российского экспорта в 2020 году

В 2020 году столица увеличила объем экспорта на 31 процент по сравнению с годом ранее. Об этом сообщает мэр Москвы Сергей Собянин в своем персональном блоге. В целом по стране объем превысил 161 млрд долларов - рекордное достижение за несколько последних лет. И почти четверть этого объема - 39,86 млрд долларов - обеспечила Москва, подчеркивает мэр.

Причем, речь идет только о несырьевом экспорте. Столичная продукция поставлялась в 183 страны мира. А в список крупнейших импортеров продукции "Made in Moscow" вошли не только традиционные партнеры - Беларусь и Казахстан, но и Китай, США, Германия и Япония.

Экспортирует же столица механическое оборудование, технику и компьютеры, автомобили, химическую продукцию (например, нетканые материалы и полиэтилен) и, разумеется, знаменитые московские продукты - конфеты, напитки и мясные деликатесы.

Мэр отмечает, что этот рекорд был подготовлен несколькими годами новой индустриализации Москвы. Он напомнил, что как раз в прошлом году власти Москвы приняли несколько новых решений, в т.ч. значительно расширили целевую поддержку экспорта из Москвы.

Например, впервые был введен "экспортный кешбэк" - грант в размере 10% выручки по экспортным контрактам (но не более 10 млн рублей). И теперь экспортерам не только компенсируют затраты на транспортировку товаров за рубеж, но и на подготовку к выходу на экспорт.

Большим подспорьем для потенциальных экспортеров стала возможность получить бесплатные аккаунты на мировых маркетплейсах Alibaba.com, Europages.com, а также создание магазинов на Ebay.com и продвижение продукции на Tmall.com. Популярностью пользуется и единственная в своем роде акселерационная программа "Е-com Success".

Есть надежда, что в этом году "выстрелит" еще одна мера - размещение товаров московских производителей в магазинах Duty Free в столичных аэропортах. Все зависит от того, как скоро мы вновь сможем летать по всему миру.

В целом, объем выделенных экспортерам средств в 2020 г. вырос в 7 раз - почти до 500 млн рублей. А число компаний, получивших субсидии и гранты, увели­­­чилось в 5 раз.

В абсолютных цифрах - суммы вроде бы небольшие. 500 млн рублей (6,7 млн долларов) - всего лишь 0,02% от общего объема экспорта Москвы.