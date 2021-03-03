Накануне Женского праздника "СОЮЗ" побывал на уникальной зимней выставке тюльпанов

В Москве в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" на проспекте Мира открылась цветочная экспозиция "Репетиция весны". Здесь представлены не только традиционные тюльпаны, но и нарциссы, гиацинты, крокусы, ирисы, ландыши - всего около десяти тысяч растений, которые расцвели на два месяца раньше природного срока. И все же бал здесь правит тюльпан.

Именно он считается самым весенним и самым желанным у прекрасного пола. По данным соцопросов, каждая третья женщина хотела бы получить на 8 Марта именно букет тюльпанов. А вот более сорока процентов мужчин предпочитают дарить розы.

Первой страной, где тюльпаны ввели в культуру, была Персия. В 1554 году, несмотря на строжайший запрет вывозить луковицы тюльпана, австрийский посол привозит их в Вену, оттуда они попадают в Голландию, из которой в 1702 году Петр I привозит их в Россию.

Историки утверждают, что в Голландии самый дорогой тюльпан - Semper Augustus ("Август навсегда") продали за 13 000 гульденов - это было эквивалентно стоимости почти пяти гектаров земли.

На сегодня у этого цветка гораздо больше сортов, чем, например, у гиацинта или нарцисса. Так отчасти объясняет популярность тюльпанов директор "Аптекарского огорода" Алексей Ретеюм, с которым мы побеседовали на открытии экспозиции.

- История использования тюльпанов в декоративных целях гораздо более древняя, чем у других цветов, и насчитывает около тысячи лет. Тут сыграл на руку и знаменитый голландский тюльпанный бум середины XVII века, - напомнил Алексей Ретеюм. И добавил, что в экспозиции представлено несколько сотен сортов из существующих более чем трех тысяч.

Кстати говоря, знаете ли вы, что тюльпаны не всегда бывают именно такими, какими мы их представляем и видим в цветочных магазинах? Есть, например, карликовые тюльпаны, цветок у которых всего-то около сантиметра в диаметре. Есть так называемые попугайные сорта с волнистыми лепестками, напоминающими перья различных ярких окрасов, для которых характерны огромные бутоны (до 10 сантиметров в диаметре). Есть тюльпаны сорта Шато, бутон которых по форме вообще напоминает пион. А пахнуть они могут яблоками, карамелью и даже арбузами!

- Каждый год в мире появляется не меньше десятка новых сортов этого цветка, - продолжает Алексей Ретеюм. И добавляет, что около 98 процентов селекции тюльпанов сегодня приходится на Голландию. А на этот раз гости выставки смогут увидеть крайне редкие сорта тюльпанов, к примеру, самые чёрные в мире цветы "Королева Ночи".

По словам главного садовника "Аптекарского огорода" Антона Дубенюка (да, именно так звучит его должность!), каждый год экспозиция тюльпанов обновляется на 80 процентов. Здесь стараются, чтобы посетители Ботанического сада увидели все самые свежие новинки.

Я не мог не спросить: есть ли примеры сотрудничества "Аптекарского огорода" с Беларусью. И оказалось, что ни в России, ни в Беларуси промышленного производства луковиц тюльпанов, увы, нет по ряду причин. Связано это, прежде всего, с климатом и почвой.

Несмотря на климат, почву и сложные погодные условия, надолго сохранить жизнь тюльпанам, подаренным на 8 Марта, можно. Надо лишь следовать нескольким правилам. Во-первых, тюльпаны мало живут под прямыми солнечными лучами. Для увеличения срока цветения в срезанном виде в воду надо добавлять не только спецсредства, но и сахар, марганцовку, древесный уголь.

Стебли нужно не только подрезать, но и делать на них насечки для проникновения влаги. И не наливать много воды - она не должна касаться нижних листьев. Тогда букет будет долго радовать вашу любимую.

Женщинам, посетившим "Аптекарский огород" 8 марта, гарантирован презент в виде букета тюльпанов. Это стало доброй традицией Ботанического сада МГУ.

Выставка "Репетиция весны" продлится в "Аптекарском огороде" до 14 марта.