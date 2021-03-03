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03.03.2021 11:32
Рубрика: Культура

Заставил восчувствовать пользу

В Ярославле издали "энциклопедию" о Волковском театре
Текст: Элина Труханова (Ярославль)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 45(8396)
В театре имени Федора Волкова презентовали книгу "Первый театр России: очерки истории театра в Ярославле, документы, воспоминания, 1750-1900", вышедшую в издательстве "Академия 76".
В декабре 2020 года в Волковском театре состоялась премьера спекталя Сергея Пускепалиса "...Забыть Герострата!". Фото: WWW.VOLKOVTEATR.RU В декабре 2020 года в Волковском театре состоялась премьера спекталя Сергея Пускепалиса "...Забыть Герострата!". Фото: WWW.VOLKOVTEATR.RU
В декабре 2020 года в Волковском театре состоялась премьера спекталя Сергея Пускепалиса "...Забыть Герострата!". Фото: WWW.VOLKOVTEATR.RU

После событий весны 2019 года, когда неожиданно был поднят вопрос о юридическом объединении Волковского театра с питерским Александринским ради создания Первого национального театра России, издание этой книги кажется особенно уместным и актуальным. Ее автор и составитель - известный историк театра, литературовед, театральный критик, профессор Ярославского театрального института Маргарита Ваняшова - встала тогда на защиту ярославского театра со всей энергией и страстностью человека, беззаветно его любившего и посвятившего ему всю свою жизнь.

Фото: iStock
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В том числе и благодаря ей эта борьба закончилась тем, что в том же 2019 году, накануне открытия юбилейного, 270-го театрального сезона, указом президента первому русскому профессиональному театру - Российскому государственному академическому театру драмы имени Федора Волкова в Ярославле - был присвоен статус особо ценного объекта культурного наследия народов России. К сожалению, Маргариты Ваняшовой среди живущих уже нет, но книгу, которая была задумана более полувека назад, она завершить успела. Так была поставлена жирная точка в возникших вдруг сомнениях и спорах о первородстве Волковского театра как общедоступного в стране.

Увесистый том содержит документальные, архивные, мемуарные источники, статьи и исследования, охватывающие временной промежуток в полтора столетия - с 1750 по 1900 год. Причем читатель узнает не только об истории создания и развития ярославского театра, но и о формировании российской провинциальной (да и столичной тоже) театральной культуры в целом. По словам автора издания, "сама история говорит здесь подлинными голосами деятелей искусства, актеров, антрепренеров, режиссеров, критиков, зрителей разных времен и эпох".

Фото: Пресс-служба Большого театра России
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Например, характеристику, весьма лестную, молодому ярославскому купцу Волкову, променявшему серные заводы отчима на "играние комедей", дают его современники - крупнейший деятель эпохи Просвещения в России Николай Новиков, мемуарист Якоб фон Штелин. А о том, какой небезопасной забавой был отечественный театр в середине XVIII века, свидетельствует челобитная одного из первых ярославских зрителей, отправленная самой императрице Елизавете Петровне: после спектакля его с сотоварищами противники нового непонятного дела просто избили дубинами.

Есть здесь мемуары начинавших свой творческий путь в Ярославле Любови Никулиной-Косицкой и Пелагеи Стрепетовой, воспоминания очевидцев ярославских гастролей Михаила Щепкина, Марии Ермоловой, Гликерии Федотовой, Веры Комиссаржевской, "известного артиста-любителя" Константина Станиславского, театральные рецензии Леонида Трефолева и брата А.П. Чехова - Михаила...

- В этой книге - заветном труде моей жизни, посвященной театру, - собраны мои собственные исследования, сделанные на основе документов, и сами исторические документы. Мне хотелось не просто рассказать о прошлом театра, а дать читателю возможность услышать голос самого прошлого, - объясняла свою задумку профессор Ваняшова.

Нынешний художественный руководитель Волковского театра Сергей Пускепалис признался на презентации книги, что "счастлив, как ребенок", и назвал этот труд энциклопедией.

- Это настоящая энциклопедия, некий справочник для действительно интересующихся не просто нашим театром, но и театральным делом в регионах. Как это становилось, кто был критиками, зрителями, актерами, продюсерами. В ней зафиксировано становление такого необходимого и важного культурного института, как театр. Мы нашли возможность и средства, и силы, чтобы это реализовать, - поделился радостью худрук Первого русского.

По его мнению, издание такой книги - знаковое событие, необходимое для осознания, "кто мы, зачем и почему".

От первого лица

Н.И. Новиков (1744-1818), журналист, издатель, общественный деятель:

"Г. Волков умел заставить восчувствовать пользу и забавы, происходящие от театра, и самых тех, которые ни знания, ни вкуса в оном не имели. Вскоре маленький театр стал тесен для умножающегося числа зрителей. Надлежало его распространить или сделать совсем новый... Федор Григорьевич возымел прибежище к зрителям. Они уже столько к театру им были приучены, что не захотели лишиться сей забавы. Каждый из них согласился дать по некоторому числу денег на построение нового театра, который старанием г. Волкова и построен и столь был пространен, что мог помещать в себе до 1000 человек. При строении сего театра был он сам архитектором, живописцем и машинистом; а когда приведен был оный ко окончанию, то сделался он на сем театре и главным директором и первым актером.

...Слух о сем театре дошел наконец до императорского двора... По причине сего-то слуха и потребован был ко двору по именному указу сей г. Волков в 1752 году".

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