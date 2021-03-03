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03.03.2021 14:08
Рубрика: Происшествия

В Калуге осуждены члены межрегиональной банды грабителей

Текст: Елена Шулепова (Калуга)

Верховный суд поставил точку в громком деле о вооруженных нападениях на торговые точки в Калужской, Московской и Смоленской областях.

Фото: Кадр YouTube
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Приговор Калужского областного суда оставлен без изменения, грабители приговорены к длительным срокам лишения свободы, сообщает прокуратура области.

Банду, совершившую несколько вооруженных нападений на магазины в разных регионах, организовал 38-летний житель Брянской области. В группировку еще входили двое жителей Курской области 35 и 39 лет, а также 32-летний житель Подмосковья. У грабителей было два боевых пистолета с патронами. Злоумышленники врывались в продуктовые магазины и под угрозой применения оружия отбирали выручку. Чтобы обезопасить себя от вызова полиции, изымали и все сотовые телефоны.

Дерзкие нападения совершались в ноябре прошлого года. В деле - четыре эпизода грабежей торговых точек в Смоленской, Московской и Калужской областях.

Решением Калужского областного суда фигуранты были признаны виновными в участии в банде и нападениях, а также незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенном в группе. Это решение грабители пытались обжаловать, посчитав его слишком суровым. Свое ходатайство они мотивировали тем, что не являлись членами банды, не знали, что пистолеты настоящие, а нападения совершали спонтанно.

Верховный суд посчитал эти доводы неубедительными и согласился с позицией гособвинения. В итоге главарь банды получил 11 лет колонии, остальные приговорены к 10, 9,5 и 5,5 года в зависимости от роли каждого. В прокуратуре отметили также, что трое осужденных будут отбывать наказание в колонии строгого режима, один - в колонии особого режима.

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