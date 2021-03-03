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03.03.2021 18:32

В Калуге решат проблемы Большой Каменки

Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

В деревне Большая Каменка проживает несколько многодетных семей, серьезной проблемой для них стала грунтовая дорога, непроходимая в период распутицы. Проблема решится, когда будет построен Северный обход.

"В деревне предполагается большая двухуровневая развязка, тогда к нам сможет приезжать даже школьный автобус - рассказывает многодетная мама Лилия Сотникова. - Сейчас к автобусу приходится вести ребенка через лес, но весной или осенью там пройти невозможно: есть очень топкие места, мы там сапоги теряем. В такие моменты без дистанционного обучения не обойтись".

Фото: Калужская городская дума
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Проблемы Большой Каменки хорошо известны депутату Андрею Нефедову: "Отсутствие газа, дорог, и, как следствие, невозможность доставлять детей в школу, здесь просто нет автодорог нормативного качества. Детей либо возят в школу родители, либо они ходят пешком. Могу представить, как тяжело им в период распутицы".

Депутат совместно с городской управой проработали вопрос гибридного процесса образования для проживающих в деревне школьников: совмещение очного посещения школы с дистантом по интернету. Но тут же встал вопрос качественного интернет-соединения. Мобильный интернет в Большой Каменке неустойчивый.

"Для улучшения качества интернета я за свой счет приобрел спутниковое оборудование. В итоге получили качественный стабильный сигнал в доме, а на улицу, также за мой счет, предложил установить дополнительный Wi-Fi роутер. Это позволит и соседям пользоваться спутниковым интернетом", - рассказал Андрей Нефедов.

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