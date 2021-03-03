Третий месяц падает в столице число вновь заболевших коронавирусом. И врачи, сутками не выходившие из "красной зоны", снова могут заняться своим прямым делом. Лечить тех, у кого болит сердце, возникли проблемы с сосудами, да мало ли существует в мире болезней помимо COVID-19... Вот и для Городской клинической больницы N 52 настало время вернуться к обычному режиму работы.

В ее отделениях уже проведена санобработка. Персонал прошел тестирование на COVID-19. Прежде чем борьба с неведомой прежде болезнью уйдет в прошлое, самое время вспомнить, чем стала она для коллектива клиники. Именно это попыталась сделать на встрече с журналистами главврач 52-й Марьяна Лысенко, скромно умолчав при этом, что самой ей за эту работу присвоено звание Героя Труда Российской Федерации. И не случайно: 52-я больница оказалась в числе первых, кто принял удар на себя. Один из ее четырех корпусов в кратчайшие сроки был полностью перепрофилирован на прием больных с внебольничной пневмонией, в том числе вызванной инфекцией COVID-19. Затем в строй вошли и остальные корпуса с командой опытных специалистов, десятью отделениями реанимации и полным набором необходимого оборудования. По словам Марьяны Лысенко, за это время в их стационаре прошли лечение более 20 тысяч пациентов с диагнозом "внебольничная пневмония". 5100 из них врачи спасали в отделениях реанимации и интенсивной терапии. А помимо этого они продолжали оказывать необходимую помощь и остальным больным, которые имея серьезные заболевания, подхватили еще и опасный вирус, продолжая при этом нуждаться в заместительной почечной терапии, хирургических операциях, а страдающие онкологией - в химиотерапии.

Но больница все это время не только спасала, но еще и вырабатывала методические рекомендации, как именно нужно лечить новый вирус - недаром в принятых в Москве протоколах лечения COVID-19 немало наработок ее специалистов. Их профессионализм и практический опыт оказался востребован и на международном уровне. Врачи тестировали и первыми применяли целый ряд препаратов, способных остановить главную проблему коронавирусных пациентов - цитокиновый шторм, а также противовирусные препараты. Участвовали в клиническом исследовании вакцины от коронавируса.

Около 9 тысяч коек отведено на борьбу с ковидом

Особое значение приобрела работа Центра экстракорпоральной мембранной оксигенации, который оказывает помощь больным с тяжелыми формами поражения легких и дыхательной недостаточностью. Теперь опытом его специалистов могут воспользоваться и врачи из других регионов. А когда было нужно, медики из 52-й сами выезжали в регионы помогать коллегам в лечении пациентов с COVID-19. А еще на базе 52-й расположился один из донорских пунктов, участвующих в заготовке плазмы крови от доноров, переболевших коронавирусом. Впервые рекомендации по использованию такого метода лечения в составе комплексной терапии выдал Клинический комитет Москвы по COVID-19, в состав которого также входят Марьяна Лысенко и ее заместитель по анестезиологии и реаниматологии Сергей Царенко. За несколько месяцев плазма помогла выздороветь 4700 пациентам стационара. Вместе с Городской клинической больницей N 52 в эти дни выходят из "красной зоны" и другие московские стационары: N 15, 17, 51, Морозовская больница, научно-практический центр имени Логинова и другие. Но закрываются далеко еще не все: из 25 тысяч коронавирусных коек 9 тысяч продолжают работать на прием пациентов. Им предстоит держать оборону до победного конца.