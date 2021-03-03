В Москве откроется выставка избранных работ Марка Шагала

В Altmans Gallery, отметившей свой пятилетний юбилей, 4 марта открывается выставка избранных работ Пабло Пикассо, Марка Шагала и Зураба Церетели. Выставка проводится при поддержке Российской академии художеств и Московского музея современного искусства.

Галерея, все эти годы работавшая с целым рядом именитых мастеров, в этой экспозиции собрала произведения классиков, обратившись к самим истокам современной художественной традиции - к образу города, который является едва ли не синонимом модернизма - к Парижу.

Именно эта европейская столица с ее неоднократно мифологизированным ландшафтом сыграла ключевую роль в биографиях трех авторов, представленных на этой выставке. Именно здесь сложился и расцвел блестящий талант Пабло Пикассо, еще в начале прошедшего столетия предопределившего и задавшего направления художественных поисков следующих поколений. Что характерно и немаловажно, самое представительное собрание его работ хранится именно в местном Музее Пабло Пикассо.

Для Марка Шагала, уроженца белорусского Витебска, Париж стал вторым домом. В старинном Витебске он сформировался как художник, открыл художественное училище, куда пригласил своего учителя Юделя Пэна, своих коллег Казимира Малевича, Эль Лисицкого. В Париже в знаменитом "Улье" Шагал приобрел европейский масштаб, познакомившись с цветом местной интеллигенции и богемы, сюда же он вернулся позже, в послевоенное время, и в работах, и в своих текстах открыто сопоставляя его образ с родным Витебском.

Не менее значимую роль это место - настоящая мекка для художников и писателей, поэтов и артистов - сыграла в биографии Зураба Церетели, у которого во французской и российской столицах мастерские. В перерывах между творчеством маэстро проводил ежегодные мастер-классы в Москве для юных художников Союзного государства.