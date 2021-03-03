В Москве создан спецотряд для предотвращения пожаров в летний период

Для предотвращения пожаров в летний период в Москве создан специальный отряд из 650 единиц техники. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Московский регион - это 150 км от центра столицы, далее начинаются другие области. Если вдруг возникает возгорание - то, конечно, дым, угарные газы могут доходить и до Москвы. Поэтому наша задача - проведение профилактических мер, - сказал Бирюков. - Вторая составляющая - иметь силы для ликвидации пожарных проявлений. На территории города создан специальный отряд - примерно 650 единиц техники. Она будет в круглосуточном режиме дежурить на ландшафтных территориях, ликвидируя возможные возгорания".