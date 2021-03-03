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03.03.2021 11:02
Рубрика: Экономика

В Москве строится первый модульный дом, который может быть использован для реновации жилья

Текст: Любовь Проценко
В Москве строится первый модульный дом, который может быть использован для реновации жилья. Об этом сообщил сегодня журналистам руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он напомнил, что такой проект предложен городу одной из стройкомпаний. По словам Загрутдинова, власти он заинтересовал, так как способен ускорить сроки реализации программы реновации, намеченной на 15 лет. "Этот дом как детский конструктор. На стройплощадке его можно будет собирать за два-три месяца, - рассказал он. - Проблема больше в том, как доставить в таком плотно застроенном городе эти крупные детали. Поэтому во время эксперимента их везли по столице ночью, по пустым дорогам". Но гораздо больше власти волнует другое: они хотят быть уверенными в качестве такого жилья и его надежности. Поэтому компании предложено сначала построить хотя бы один такой дом в тестовом режиме. Сделать это планируется в текущем году. И лишь после этого мэрия оценит новостройку в соотвествии со всеми высокими требованиями, которые предъявляются сегодня к стартовым домам, возводимым по этой программе, и примет окончательное решение, насколько проект подходит для Москвы.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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"98 процентов участников программы реновации переезжают сегодня в первую же предложенную им квартиру, так как их все устраивает в ней, - напомнил глава департамента. - И мы не хотели бы терять доверие москвичей".

Высокие критерии к качеству, подчеркнул Загрутдинов, предъявляются и к панельным домам, на долю которых в программе реновации будет отведено 25-30 процентов новостроек. "Все ДСК прошли модернизацию. И теперь дома, которые они производят, тоже отвечают самым высоким стандартам. Возврата к прошлому, когда в Москве возводились спальные районы, которые было невозможно отличить друг от друга, не будет", - заверил он.

Загрутдинов сообщил, что за первые месяцы 2021 года в Москва уже сдано в эксплуатацию 11 домов для участников этой масштабной городской программы: "Всего же в этом году предполагается построить 90 домов реновации на 25 тысяч квартир". Еще семь домов по его словам строители сдадут под заселение в марте. Это даст возможность обеспечить новым жильем около трех тысяч жителей столицы.

Напомню, программа реновации жилищного фонда была утверждена в столице летом 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тыс. квартир общей площадью примерно 16 млн кв.м, в которых проживают около 1 млн москвичей. Всего нее включено 5 175 домов.

В регионах Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Реновация: Расселение пятиэтажек в Москве

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