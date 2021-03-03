В Москве водителей предупредили о смене погоды

Погода в столичном регионе на ближайшие три дня резко изменится, поэтому водителей просят быть максимально осторожными на дорогах.

Уже сегодня, как отмечают в пресс-службе департамента транспорта, скорость ветра достигнет 12 метров в секунду - это примерно в три раза выше обычных значений. Кроме того ожидается мокрый снег, дождь и гололедица.

В таких условиях водителей призывают соблюдать ПДД, не парковаться под деревьями и рекламными щитами, а также воздержаться от резких маневров и перестроений.