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03.03.2021 12:48
Рубрика: Общество

В Москве заработали еще две выездные бригады против коронавируса

Текст: Любовь Проценко

В Москве выездные бригады вакцинации от коронавирусной инфекции начали работать еще в двух торговых центрах - "РИО" Ленинский и "Дубровка". Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: AFP/Marco Bertorello
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"С 3 марта сделать прививку против COVID-19 можно еще в двух точках - в торговых центрах "РИО" на Ленинском проспекте и "Дубровка". Там начали работать выездные бригады вакцинации против коронавируса. Мы регулярно расширяем список локаций, где можно сделать прививку. При выборе новых точек мы обязательно учитываем их популярность у горожан, чтобы как можно большее число людей могло пройти вакцинацию. Выездные бригады объехали уже 12 торговых центров, в 2 из них вакцинация уже завершилась. В перспективе на ближайшие три недели вакцинация начнется еще в шести торговых центрах", - рассказала вице-мэр.

Выездные бригады вакцинации от коронавирусной инфекции начали работать в Москве с 18 января. Они принимают в ГУМе, ВДНХ, театре "Геликон Опера", фудмолле "Депо", во флагманском офисе "Мои Документы" ЦАО в ТРЦ "Афимолл Сити" и торговых центрах "Европейский", "Гагаринский" и "Ривьера".

В местах работы выездных бригад обеспечено соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований, вакцинацию проводят врачи городских поликлиник, пациенты в обязательном порядке проходят предварительный осмотр врачом, а самочувствие горожан контролируется в течение получаса после введения вакцины.

Вакцинация выездными бригадами проводится бесплатно и без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС (при наличии).

Фото: РИА Новости
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Вакцинация занимает около 40 минут: 10-15 минут требуется на медицинский осмотр и саму прививку, последующие 30 минут занимает поствакцинальный осмотр. В день первой прививки врач по согласованию с жителем назначает дату для второго этапа вакцинации через 21 день.

График работы выездных бригад опубликован на сайте www.mos.ru.

Также пройти вакцинацию против коронавируса можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Они работают ежедневно с 8:00 до 20:00.

Кроме того, привиться можно в частных медицинских клиниках. Москва заключила 89 соглашений с частными медорганизациями, 69 клиник уже начали вакцинировать жителей. При этом сама вакцина для жителей бесплатна, оплата происходит только услуг клиники по введению инъекции.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Вакцинация от коронавируса

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