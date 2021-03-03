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03.03.2021 16:53
Рубрика: Происшествия

В Подмосковье будут судить лжестроителей, обманувших 445 дольщиков

Текст: Наталья Козлова

Уникальное уголовное дело сегодня завершено в Московской области. О сложности расследования говорит даже тот факт, что следователи над ним работали целых семь лет. Пришлось соединять в одно 25 уголовных дел. Потерпевшими было признано почти 500 человек.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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СК обвинило четырех человек в организации и участии в преступном сообществе "с целью хищения путем обмана денежных средств граждан, а также в растрате и легализации денежных средств, полученных преступным путем".

Вот что рассказала корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

По данным следствия, с 2007 по 2014 годы обвиняемые, действуя в составе преступного сообщества, путем обмана и злоупотребления доверием похитили денежные средства 445 граждан на общую сумму свыше 535 млн. рублей под предлогом инвестирования в строительство многоквартирных домов и таунхаусов на территории Москвы и Московской области.

Строительство домов, подчеркнули в ведомстве, шло в нарушении закона, вообще без необходимой разрешительной документации. Именно поэтому все же построенные дома были признаны судом самовольными постройками и приняты решения об их сносе.

Двое из обвиняемых на украденные таким образом у людей деньги, купили себе земельные участки, на которых организовали дачное некоммерческое партнерство. Там они продолжали красть и растрачивать, но уже членские взносы членов этого дачного партнерства "Чеховское подворье". Здесь потерпевшими признано еще 45 человек.

Еще двое других обвиняемых легализовали украденные деньги, купив себе большой участок земли.

Это уголовное дело было возбуждено и более 7 лет расследовалось следователями органов внутренних дел различных уровней. 28 ноября 2017 года заместителем прокурора Московской области уголовное дело было изъято из производства Следственной части ГСУ ГУ МВД России по Московской области и передано для дальнейшего расследования в ГСУ СК России по Московской области. Основанием для такой передачи стало получение в мае 2017 года статуса адвоката одним из обвиняемых.

Следователем проделан колоссальный объем работы. По уголовному делу признано потерпевшими и допрошено 445 человек, более 250 свидетелей, проведено более 20 сложных бухгалтерских и экономических экспертиз.

Ещё следствие арестовало имущество обвиняемых, часть которого они записали на знакомых и близких. Под арест попали более 530 объектов, расположенных на территории Одинцовского, Пушкинского, Чеховского, Серпуховского, Красногорского районов Московской области, а также новой Москвы, общей стоимостью свыше 1,598 млрд. рублей.

В результате собранные по уголовному делу доказательства и заключения экспертиз легли в основу обвинения. Объем уголовного дела составил 400 томов. Вместе с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время дело уйдет в суд.

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