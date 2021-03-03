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03.03.2021 09:19
Рубрика: Происшествия

В Подмосковье приезжие ограбили дом

Текст: Михаил Фалалеев
Двое вооруженных приезжих из ближнего зарубежья совершили разбойное нападение в Одинцовском районе. К счастью, никого не убили.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что злоумышленники в вечернее время через незапертую входную дверь проникли в жилой дом, расположенный в деревне Дарьино. Угрожая хозяйке пистолетом, налетчики заставили ее открыть сейф. Забрав из хранилища 110 тысяч рублей, 2 тысячи евро и ювелирные украшения, нападавшие скрылись.

Фото: youtube.com
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Задержали разбойников сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по Одинцовскому городскому округу при поддержке Росгвардии по местам их проживания. В ходе обыска в квартирах задержанных обнаружены сотовые телефоны, наручные часы, банковская карта, ювелирные украшения и пистолет, который направлен на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 "Разбой" УК РФ. Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Судом фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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