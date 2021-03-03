В РАМТе поставили "Горе от ума"

Пьеса Грибоедова - не только школьная классика, поэтический шедевр и столп драматического репертуара. Это одно из главных произведений Большого Московского Текста.

Одетый в черную долгополую шинель Чацкий - не то потусторонний гость, не то матрос-братишка. Фото: Мария Моисеева

Мне всегда казалась убогой школьная трактовка, где Фамусов - старый фарисей, Молчалин - молодой лицемер, Скалозуб - грубый болван. Возьмем хотя бы "Войну и мир". Ростовы - такое же московское семейство, как и Фамусовы: старозаветное, хлебосольное, с воспитанниками и приживалами (правда, Фамусов уже вдовец, но и до конца толстовской эпопеи далеко не все доживают). А Скалозуб - боевой офицер, ветеран 1812 года, остроумец: что ни реплика, то афоризм. Да, консерватор, но тот же путь проделывает Николай Ростов. А горе от ума у Толстого испытывают сразу двое: Пьер и князь Андрей. И даже Соня у него есть; правда, пустоцвет, но в русской литературе все Софьи неудачницы.

У Грибоедова о Москве говорят: "Пожар способствовал ей много к украшенью", а Чацкий клянется: "Велите ж мне в огонь - пойду как на обед". У Толстого скитания Пьера в горящей Москве - центральные сцены. В общем, "Война и мир", помимо прочего, переварила и усвоила все мотивы и проблемы "Горя от ума".

А дальше эта линия ведет нас к "Мастеру и Маргарите". Где есть и горе от ума, и Дом Грибоедова, и очистительные пожары. А дальше - к "Дому на набережной" Трифонова. Где есть и Соня, и новый Молчалин.

Алексей Бородин поставил очень хороший спектакль. Легкий, соразмерный, стремительный, лаконичный. И тема Москвы ("век нынешний и век минувший") здесь аккуратно подчеркивается. Действие осовременено самую чуточку: узкие брючки и кургузые пиджачки нечувствительно сменяются цветными фраками и жилетами, бальные платья - курточками-болеро. Чацкий вообще одет в черную долгополую шинель: не то потусторонний гость, не то матрос-братишка.

Действие осовременено самую чуточку: узкие брючки и кургузые пиджачки сменяются цветными фраками и жилетами, бальные платья - курточками-болеро

Имеется генеральная метафора (художник Станислав Бенедиктов): на сцене всегда присутствует черная карета, в ней плетутся интриги, вокруг нее заворачивается кутерьма. Фамусова она довезет до апоплексического удара. Молчалина - до степеней известных (если колесо не отскочит). Чацкого - в ссылку в деревенское имение (нет, до Сибири не доедет). Грибоедова - до страшной гибели в Персии.

Есть еще мобильные порталы, этакие пропилеи, позволяющие мгновенно выгородить кусок пространства ("шел в комнату, попал в другую"). И лестница, с которой Чацкий произносит свои монологи - вступительный и финальный.

Радует, что трактовка главных героев не хрестоматийна. Фамусов (Алексей Веселкин) - усталый отец разрозненного семейства. Он знает, что высших чинов и почестей уже достигнет. В доме его творится тихий разврат. Пора бы выскочить из колеса, о душе подумать. Но он не в силах остановиться: кроит интриги, ловит женихов для дочери, хлопочет о мнении света. Весь его ум и таланты ничего другого не предполагают.

Софья (Ирина Таранник) и Чацкого не хочет упустить, и Молчалина не прочь приблизить (оба самцы на загляденье). Но оба выворачиваются: пылкий Чацкий - явно, скользкий Молчалин - исподволь. Между тем идеал Софьи у нее перед глазами: это чета Горичей, жена-львица и муж-подкаблучник (Анна Тараторкина и Иван Воротняк). Отсюда ее постоянная тупая досада.

Хорош Скалозуб (Александр Рагулин). Добродушен, но твердых правил. Ограничен, но остер. Наделен медвежьей грацией и медвежьим обаянием. Этот сделает карьеру без всякой хитрости, на одном зверином чутье.

Отмечу еще Дмитрия Кривощапова в роли Репетилова Его герой вовсе не легкомыслен: это глубоко несчастный человек. Жизнь не удалась, и он готов заполнять ее чем угодно: картами, сплетнями, фрондой в Английском клубе. Лишь бы не заглядывать в пропасть.

Язык комедии очень сложен. Это речь русских аристократов двухсотлетней давности, со следами французского синтаксиса и обильными московскими просторечиями. Грибоедов к тому же - нарочитый архаист, соратник Крылова, а не Пушкина. А главное - это пьеса в стихах, здесь нужна школа декламации.

Главный говорун, Чацкий (Максим Керин), справляется с задачей уверенно, а в финальном монологе - с блеском. И это главная удача спектакля. Молчалин (Даниил Шперлинг) тоже неплох (когда прерывает молчание). Прочие - с переменным успехом. Но Лиза (Дарья Семенова), например, демонстрирует такой каскад очаровательных ужимок, что о декламации как-то забываешь.

И есть еще послание, глубоко упрятанное. Победитель в спектакле - полковник Скалозуб. По крайней мере, он единственный, кого нельзя считать неудачником.