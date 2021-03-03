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03.03.2021 22:15
Рубрика: Происшествия

Гости нежеланные

Участились нападения мигрантов на частные дома
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 46(8397)
Эксперты утверждают, что в 2020 году число вооруженных нападений на жителей коттеджей и частных домовладений в России выросло на 31 процент. Если в 2019-м количество вооруженных нападений составляло 0,53 процента от общего числа вызовов частной охраны, то в прошлом году - 1,61 процента, то есть каждый 62-й вызов. Получается, доля таких разбоев увеличилась втрое. Что важно, нападения совершались, когда хозяева находились внутри дома. И совершали их в основном гастарбайтеры, которые в этих домах работали. По данным статистики, чаще всего нападают на загородные дома в Кургане, Уфе, Екатеринбурге, Тамбове и Новосибирске. Разумеется, не обходят вниманием и столичный регион.

Так, двое приезжих из ближнего зарубежья совершили разбойное нападение в Одинцовском районе. К счастью, никого не убили.

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Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что злоумышленники в вечернее время через незапертую входную дверь проникли в жилой дом, расположенный в деревне Дарьино. Угрожая хозяйке пистолетом, налетчики заставили ее открыть сейф. Забрав из хранилища 110 тысяч рублей, 2 тысячи евро и ювелирные украшения, нападавшие скрылись.

Полицейские задержали разбойников по местам их проживания. В ходе обыска в квартирах задержанных обнаружены сотовые телефоны, наручные часы, банковская карта, ювелирные украшения и пистолет, который направлен на экспертизу. Потерять свободу налетчики могут на срок до 15 лет. Судом фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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