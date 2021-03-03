Строительство терапевтического корпуса израильской клиники "Хадасса" в составе медкластера Сколково планируется завершить к лету этого года. Первых же пациентов там рассчитывают принять осенью, сообщил журналистам глава департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Госдума летом 2015 года приняла закон, который разрешает иностранным клиникам работать в составе медкластера по своим технологиям. "Первенцем" стала "Хадасса", которая уже в 2018 году открыла диагностический корпус и начала прием. Сейчас достраивается терапевтический корпус, который станет многофункциональной клиникой с отделениями хирургии, онкологии, лучевой терапии и радионуклидной диагностики. Сейчас там идут финальные отделочные работы, тестируются инженерные сети, устанавливается медоборудование. Помимо этой клиники в 2023 году в Сколково появятся центр ядерной медицины и апарт-отель.

Во вторник в медкластере официально открылся образовательный центр для студентов-медиков и повышения квалификации врачей и медсестер из России и других стран. Здесь планируют устраивать международные научные конференции и семинары, создавать интерактивные курсы и программы. Уже в сентябре обещают запустить школу сестринского дела. К проекту, как ожидается, подключатся медуниверситеты Финляндии, Италии, США.

В Сколково уже работает симуляционный центр, в котором практикующие врачи и будущие медики - ординаторы, интерны медицинских вузов и аспиранты - оттачивают свои навыки. К примеру, лечат от тяжелых болезней и откачивают пациентов. Правда, не реальных людей, а роботов. Самый реалистичный тут - взрослый мужчина, собранный в Казани. Он дышит, говорит, моргает, реагирует на свет. За счет встроенных датчиков у него можно измерить артериальное давление, отследить частоту пульса и даже услышать шумы в сердце. Управлять роботом можно с ноутбука, где для этого установлены все необходимые программы.

В сентябре обещают запустить школу сестринского дела

В систему загружены заранее разработанные сценарии поведения. Можно отойти от шаблона и усложнить задачу, изменив данные в компьютере. Например, сделать дыхание затрудненным или резко снизить давление. Преподаватель может поставить задачу: провести интубацию лёгких, что особенно актуально в пандемию коронавируса. Все происходящее у больничной койки можно записать на видеокамеру, чтобы потом обсудить допущенные ошибки.

Программное обеспечение, рассказала "РГ" главный специалист отдела развития образовательных проектов медкластера Нелли Солодовникова, производитель обновляет в онлайн-режиме.