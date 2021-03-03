Новости

В Южном Судане 10 человек погибли при крушении самолета 00:45
ВОЗ: Заболеваемость COVID-19 в мире выросла после шести недель снижения 00:12
В Италии обнаружен штамм коронавируса, не поддающийся вакцинам 00:02
Штат Техас отменяет требование носить маски и открывает все заведения 02.03.2021
Телеканал RT получил предупреждение от YouTube за трансляцию речи Трампа 02.03.2021
Соцсети удалили 451 материал с призывами к суициду 02.03.2021
Белый дом приостановил передачу земли индейцев крупной сырьевой компании 02.03.2021
Слуцкий: Санкции США направлены на сдерживание ОПК и науки России 02.03.2021
ВОЗ сообщила о росте заболеваемости коронавирусом в Европе 02.03.2021
Директор ФБР дал показания в сенате об осаде Капитолия 6 января 02.03.2021
Метро продлят на 20 километров от МКАД 02.03.2021
В Калифорнии 15 человек погибли в крупной автомобильной катастрофе 02.03.2021
Саркози намерен обратиться в ЕСПЧ в связи с вынесенным ему приговором 02.03.2021
Правящая партия Германии выступила за облегчение визового режима с Россией 02.03.2021
Лукашенко предложил использовать белорусские базы для российских ВВС 02.03.2021
В Британии оштрафовали женщин, красивших волосы на парковке во время локдауна 02.03.2021
Бастрыкин поручил проверить опасные для детей ролики в соцсетях 02.03.2021
Постпред РФ в ЕС: Санкции загоняют наши отношения с ЕС загоняют в тупик 02.03.2021
В Москве ухудшится погода: похолодает, пойдет снег и усилится ветер 02.03.2021
Февраль: убытки нашего кино составили 156 млн рублей 02.03.2021
Австрия ведет переговоры с Россией о покупке и производстве "Спутник V" 02.03.2021
Евгений Пригожин предложил полмиллиона долларов за поимку Ходорковского 02.03.2021
Опубликовано видео банды из Подольска, заставлявшей бомжей попрошайничать 02.03.2021
Власти Москвы предупредили родителей школьников об опасных роликах TikTok 02.03.2021
РФС может уволить монтажера за подмену картинки матча "Динамо" - "Спартак" 02.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
03.03.2021 00:43
Рубрика: Общество

И у робота есть сердце

В Сколково открылся учебный медцентр
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 44(8395)
Строительство терапевтического корпуса израильской клиники "Хадасса" в составе медкластера Сколково планируется завершить к лету этого года. Первых же пациентов там рассчитывают принять осенью, сообщил журналистам глава департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Госдума летом 2015 года приняла закон, который разрешает иностранным клиникам работать в составе медкластера по своим технологиям. "Первенцем" стала "Хадасса", которая уже в 2018 году открыла диагностический корпус и начала прием. Сейчас достраивается терапевтический корпус, который станет многофункциональной клиникой с отделениями хирургии, онкологии, лучевой терапии и радионуклидной диагностики. Сейчас там идут финальные отделочные работы, тестируются инженерные сети, устанавливается медоборудование. Помимо этой клиники в 2023 году в Сколково появятся центр ядерной медицины и апарт-отель.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
В Склифе открылся референс-центр для обучения работе с гамма-ножом

Во вторник в медкластере официально открылся образовательный центр для студентов-медиков и повышения квалификации врачей и медсестер из России и других стран. Здесь планируют устраивать международные научные конференции и семинары, создавать интерактивные курсы и программы. Уже в сентябре обещают запустить школу сестринского дела. К проекту, как ожидается, подключатся медуниверситеты Финляндии, Италии, США.

В Сколково уже работает симуляционный центр, в котором практикующие врачи и будущие медики - ординаторы, интерны медицинских вузов и аспиранты - оттачивают свои навыки. К примеру, лечат от тяжелых болезней и откачивают пациентов. Правда, не реальных людей, а роботов. Самый реалистичный тут - взрослый мужчина, собранный в Казани. Он дышит, говорит, моргает, реагирует на свет. За счет встроенных датчиков у него можно измерить артериальное давление, отследить частоту пульса и даже услышать шумы в сердце. Управлять роботом можно с ноутбука, где для этого установлены все необходимые программы.

В сентябре обещают запустить школу сестринского дела

В систему загружены заранее разработанные сценарии поведения. Можно отойти от шаблона и усложнить задачу, изменив данные в компьютере. Например, сделать дыхание затрудненным или резко снизить давление. Преподаватель может поставить задачу: провести интубацию лёгких, что особенно актуально в пандемию коронавируса. Все происходящее у больничной койки можно записать на видеокамеру, чтобы потом обсудить допущенные ошибки.

Программное обеспечение, рассказала "РГ" главный специалист отдела развития образовательных проектов медкластера Нелли Солодовникова, производитель обновляет в онлайн-режиме.

В регионах Общество Здоровье Общество Наука Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Медицина и здоровое питание РГ-Фото

Главное сегодня

МИД РФ: Москва расценивает новые санкции США как враждебный выпад
Бастрыкин поручил проверить опасные для детей ролики в соцсетях
Путин дал поручения по развитию угольной отрасли. Главное
Опубликованы проекты расписания ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году
Рогозин: Украденные на Байконуре детали являются собственностью Казахстана
Врач рассказала о правилах подготовки к вакцинации от COVID-19
Синоптики предсказали холодный март