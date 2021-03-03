В продуктовых магазинах появились контейнеры для сбора книг. Покупателей просят приносить классическую и современную прозу, детскую литературу, детективы и приключения - именно в них больше всего нуждаются сельские библиотеки. Книги должны быть в хорошем состоянии, рваные и грязные отправятся на переработку.

"Подчищая старые квартиры у пожилых родственников или освобождая место на полках для новинок, горожане с радостью отдают хорошо сохранившиеся томики тем, кому они нужны. И наша инициатива по сбору книг оказалась востребованной, - рассказала Ия Майбук, сооснователь проекта Re:Books. - В России 38 тысяч сельских библиотек. Каждый год примерно 500 из них закрываются. Клич о помощи библиотекари со всей страны оставляют в соцсетях, рассказывают о пустых стеллажах на конференциях, наши активисты все это регулярно отслеживают и предлагают помощь".

Библиотека получает книги примерно в течение полугода - контейнеров в городе пока немного - всего 14 - в магазинах сети "ВкусВилл", на Даниловском рынке, центре-дизайна ArtPlay, общественном пространстве Хлебозавод и других местах. Через них удалось отправить почти 11 тысяч книг. Почти две тысячи экземпляров получила школьная библиотека в Путилково. "Школа открылась два года назад с пустой читальней, - рассказала "РГ" библиотекарь Елена Перегудова. - Чтобы заполнить стеллажи художественной литературой, 1 сентября мы провели акцию "Книги вместо цветов", которая принесла около 200 книг". Библиотека стала центром притяжения. По 30-40 ребят собираются в ней на переменах и после уроков.

Получить книги сельские библиотеки могут на сайте проекта. Нужно оставить контакты и информацию о книжном фонде, количестве детских и взрослых абонементов, рассказать, какая литература больше всего нужна. После этого библиотека попадает в лист ожидания. "Сейчас в нем порядка 60 библиотек из Вологодской, Тверской, Курганской областей, Алтайского края и других регионов", - продолжает Ия Майбук. Самые востребованные книги по школьной программе и книги для дошкольников (на них приходится около 50% отправок), классическая и современная проза (30%).