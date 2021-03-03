Видео: В Москве задержали серийного автоугонщика

Оперативники уголовного розыска УВД по Юго-Восточному административному округу задержали 32-летнего гостя столицы по подозрению в краже двух автомобилей.

Заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь сообщила, что в территориальные отделы полиции с заявлениями обратились 32-летний и 46-летний местные жители. Мужчины сообщили о кражах принадлежащих им иномарок, припаркованных на территории района Марьино. Сумма ущерба составила 2 миллиона рублей.

Угонщика задержали в Рязани. Им оказался ранее судимый 32-летний мужчина.

Выяснилось, что злоумышленник под предлогом дальнейшей покупки встретился с заявителями, подменил ключи, после чего похитил машины и перевез их в другой город. Один из автомобилей он успел продать. Второй автомобиль был обнаружен полицейскими по месту жительства задержанного. В ближайшее время он будет передан законному владельцу.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ "Кража". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.