Воронежская облдума согласует выделение средств на закупку автобусов

Дополнительные расходы на развитие инфраструктуры будут заложены в бюджет Воронежской области. Корректировку внесут на ближайшем заседании регионального парламента. Ключевые проекты, которые предстоит реализовать в 2021 году в столице Черноземья, обсудил спикер облдумы Владимир Нетесов на встрече с главой города Вадимом Кстениным.

Так, в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на комплексный ремонт со сплошной заменой покрытия в Воронеже направят более 650 миллионов рублей. Основной акцент будет сделан на обновление второстепенных улиц и частного сектора, в том числе и там, где асфальта не было никогда. Всего в текущем году по нацпроекту планируют полностью обновить около 39 километров полотна. На ремонт, строительство и адаптацию тротуаров по стандартам "доступной среды" потратят почти 165 миллионов.

Также на повестке дня - реконструкция Остужевской развязки. Ее могут начать уже в 2021-м за счет средств регионального дорожного фонда.

По нацпроекту "Жилье и городская среда" будет благоустроено почти 60 дворов. Подрядчики отобраны, график работ согласован.

Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов отметил, что мероприятия в рамках национальных проектов должны идти под жестким многоуровневым контролем на всех этапах.

В ходе беседы была затронута тема реформы общественного транспорта в Воронеже. Благодаря закупкам по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" потребность в автобусах большого класса на городских маршрутах будет закрыта на 90 процентов. В 2019-2020 годах местные перевозчики уже приобрели около 300 машин.

По словам Владимира Нетесова, на первом весеннем заседании Воронежской областной Думы в рамках корректировки бюджета планируется одобрить выделение 457,5 миллиона рублей на закупку автобусов для пассажирских перевозок в Воронеже и других муниципальных образованиях.

Тогда же депутаты рассмотрят изменения в закон "О государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности на территории Воронежской области". Предполагается ввести налоговые льготы для организаций, реализующих инвестпроекты по созданию объектов в сфере санаторно-курортных и туристско-рекреационных услуг. Туризм и индустрию гостеприимства, напомним, будут поддерживать и на федеральном уровне. К лету 2021 года станут известны основные параметры соответствующего нацпроекта. Включиться в него регионы смогут только на конкурсной основе. Воронежская область готовит необходимый пакет документов. Поэтому особую актуальность приобретает реализация уже анонсированных проектов по повышению привлекательности Воронежа, в том числе - реновации Петровской набережной. Вадим Кстенин и Владимир Нетесов сошлись во мнении, что эту работу необходимо ускорить.

Разговор коснулся и развития социальной инфраструктуры. В этом году в городе запланировано построить три детских сада (на улице Артамонова, в микрорайонах Шилово и Репное), а также начать возведение двух школ - на 2680 мест по улице Ломоносова и на 1500 мест по улице Остужева. В казне Воронежа зарезервированы средства на финансирование и других объектов совместно с федеральным и региональным бюджетами.