Хабаровчанина осудили на четыре года за лжеминирование

К четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорил 35-летнего жителя Хабаровска Железнодорожный районный суд за заведомо ложное сообщение об акте терроризма (часть 2 стали 207 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по ДФО, в сентябре прошлого года мужчина позвонил со своего мобильного телефона по номеру 112 и сообщил, что в хвостовой части одного из самолетов, находившихся на стоянке в аэропорту, заложена бомба. При проверке никаких взрывных устройств обнаружено не было.

Звонившего задержали и заключили под стражу. Свою вину в ходе следствия он не признал. Приговор ему вынесли по совокупности собранных следователями доказательств.

Ранее хабаровчанин уже был судим за имущественные преступления.