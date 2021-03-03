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03.03.2021 08:03
Рубрика: Происшествия

Хабаровчанина осудили на четыре года за лжеминирование

Текст: Дина Непомнящая

К четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорил 35-летнего жителя Хабаровска Железнодорожный районный суд за заведомо ложное сообщение об акте терроризма (часть 2 стали 207 УК РФ).

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Как сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по ДФО, в сентябре прошлого года мужчина позвонил со своего мобильного телефона по номеру 112 и сообщил, что в хвостовой части одного из самолетов, находившихся на стоянке в аэропорту, заложена бомба. При проверке никаких взрывных устройств обнаружено не было.

Звонившего задержали и заключили под стражу. Свою вину в ходе следствия он не признал. Приговор ему вынесли по совокупности собранных следователями доказательств.

Ранее хабаровчанин уже был судим за имущественные преступления.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск Атака телефонных террористов на Россию

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