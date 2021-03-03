На Камчатке вертолетчики "спасли" экипажи воздушных судов

На Камчатке летчики вертолетной эскадрильи отдельного смешанного авиационного полка провели тренировку по поиску и спасению экипажей терпящих бедствие воздушных судов.

По легенде, из-за сложного рельефа местности приземлиться на грунт для эвакуации пострадавших было невозможно. Поэтому пилоты Ка-27ПС в районе аэродрома Елизово выполнили зависание и удержание вертолетов над заданной точкой.

"С использованием специальной лебедки осуществлялся спуск фельдшера-спасателя и подъем людей на борт для оказание им первой медицинской помощи", - сообщает пресс-служба ВВО,

Кроме того, экипажи Ка-27 совершенствовали взаимодействие с группой управления полетами при поиске терпящих бедствие людей.