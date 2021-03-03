Во Владивостоке двое детей погибли при пожаре в 25-этажном доме

Вчера поздно вечером во Владивостоке в 25-этажном доме по улице Нейбута произошел пожар в квартире, расположенной на 21 этаже. Погибли двое детей. По данному факту следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", сообщает ведомство.

Как рассказали в региональном Минздраве, по информации станции скорой помощи Владивостока, на момент прибытия пожарных машин данных о пострадавших не было. Когда стало известно о пострадавших детях, на место сразу же выехала реанимационная бригада. Дети были без сознания в клинической смерти, оказывать им реанимационную помощь начали сразу. На место прибыли еще две дополнительные бригады врачей, но спасти детей не удалось.

Предварительная причина их гибели - отравление угарным газом, ожогов на телах нет. Дети находились дома одни.

Как заявил глава Владивостока Олег Гуменюк, семье погибших окажут всю необходимую помощь, в том числе психологическую. Также помощь окажут другим семьям, чьи квартиры пострадали во время пожара и задымления.

Проверку по факту пожара организовала прокуратура. Надзорный орган выявит соблюдение требований законодательства о пожарной безопасности. Взяты на контроль вопросы обеспечения жилищных прав граждан, пострадавших в результате пожара.

Кроме того, прокуратура проконтролирует расследование уголовного дела.