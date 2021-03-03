Жители Шикотана ощутили трехбалльное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло сегодня утром в 108 километрах к востоку от села Малокурильское (остров Шикотан). Очаг залегал на глубине 50 километров.

Подземные толчки силой два-три балла ощутили жители сел Рейдово, Китовое, Горячие Ключи, Малокурильское, Крабозаводское, а также города Курильска и поселка Южно-Курильск.

"По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Тревога цунами не объявлялась", - сообщает ГУ МЧС по Сахалинской области.

Сейчас оперативные группы проверяют, повреждены ли здания в населенных пунктах.