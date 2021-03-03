Жителя Благовещенска осудили за стрельбу в супермаркете

Городской суд Благовещенска вынес приговор жителю областного центра, который открыл стрельбу в одном из супермаркетов.

Конфликт произошел весной прошлого года, когда охранник магазина сделал замечание одному из покупателей, который был без медицинской маски. Между мужчинами произошел конфликт, сотрудник несколько раз ударил нарушителя и выставил на улицу.

Через несколько часов подсудимый вернулся в магазин и выстрелил в обидчика из травматического пистолета. Благодаря реакции охранника, пуля прошла по касательной и не нанесла серьезных повреждений.

Как сообщается на сайте суда, учитывая тяжесть преступления, совершенного в людном месте в состоянии алкогольного опьянения, фигуранта дела приговорили к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима.